"Ніколи так не робіть": дизайнери назвали типові 5 помилок в різних зонах інтер'єру

Під час ремонту люди часто припускаються дрібних, але досить поширених помилок, які можуть суттєво вплинути на результат. Неправильне планування, економія на матеріалах або поспіх здатні зіпсувати навіть найкращу ідею. Щоб ремонт пройшов без зайвих проблем, важливо врахувати ключові ризики заздалегідь.

Ремонтно-будівельна компанія "Буде добре" зібрала найпоширеніші помилки, які трапляються в різних зонах інтер'єру: ️при вході, на кухні ️та у житлових кімнатах, передає 24 Канал.

Дивіться також "Більше, ніж здається": дизайнер сказав, скільки розеток потрібно на кухні

Яких найпоширених помилок слід уникати під час ремонту?

Дизайнери сказали, чого не варто робити під час ремонту.

Не плануйте інтер'єр без зон зберігання: Гардероб чи вбудовані шафи допоможуть уникнути безладу й зберегти стиль простору.

Не плануйте дитячу без місць для зберігання "на виріст". Передбачте полиці для книжок і окрему зону для канцелярії – тоді кімната залишатиметься зручною надовго.

Не використовуйте темні кольори без підсвітки. Додайте локальне та контурне освітлення. Це підкреслить відтінки й створить баланс у просторі.

Не монтуйте LED-стрічку без розсіювача. Завдяки йому освітлення стане рівномірним і м'яким, підкреслюючи інтер'єр без ефекту "засліплення".

Не використовуйте довільне виділення плиткою біля вхідних дверей. Краще – прив'язати шви плитки до конструктивних елементів. Наприклад, до лінії шафи чи краю стіни.

Не робіть хаотичне укладання плитки біля вхідних дверей / Фото bude_good

Про які модні ремонтні рішення українці часто шкодують?

Популярне не завжди корисне. Під час ремонту українці часто слідують трендам, забуваючи про практичність. Будівельник і волонтер назвав рішення, про які люди часто потім шкодують. Це бетонна стеля, шведська стінка, чорна глянцева плитка у ванній, окремо стояча ванна, підлоговий радіатор, ролети на всі вікна, душова без бортика, міжкімнатні двері-купе.