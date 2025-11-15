"Никогда так не делайте": дизайнеры назвали типичные 5 ошибок в разных зонах интерьера

Во время ремонта люди часто допускают мелкие, но довольно распространенные ошибки, которые могут существенно повлиять на результат. Неправильное планирование, экономия на материалах или спешка способны испортить даже самую лучшую идею. Чтобы ремонт прошел без лишних проблем, важно учесть ключевые риски заранее.

Ремонтно-строительная компания "Будет хорошо" собрала самые распространенные ошибки, которые случаются в разных зонах интерьера: ️при входе, на кухне ️и в жилых комнатах, передает 24 Канал.

Каких распространенных ошибок следует избегать во время ремонта?

Дизайнеры сказали, чего не стоит делать во время ремонта.

Не планируйте интерьер без зон хранения: Гардероб или встроенные шкафы помогут избежать беспорядка и сохранить стиль пространства.

Не планируйте детскую без мест для хранения "на вырост". Предусмотрите полки для книг и отдельную зону для канцелярии – тогда комната будет оставаться удобной надолго.

Не используйте темные цвета без подсветки. Добавьте локальное и контурное освещение. Это подчеркнет оттенки и создаст баланс в пространстве.

Не монтируйте LED-ленту без рассеивателя. Благодаря ему освещение станет равномерным и мягким, подчеркивая интерьер без эффекта "ослепления".

Не используйте произвольное выделение плиткой возле входной двери. Лучше – привязать швы плитки к конструктивным элементам. Например, к линии шкафа или края стены.

Не делайте хаотичную укладку плитки возле входной двери / Фото bude_good

О каких модных ремонтных решениях украинцы часто жалеют?

Популярное не всегда полезно. Во время ремонта украинцы часто следуют трендам, забывая о практичности. Строитель и волонтер назвал решения, о которых люди часто потом жалеют. Это бетонный потолок, шведская стенка, черная глянцевая плитка в ванной, отдельно стоящая ванна, напольный радиатор, ролеты на все окна, душевая без бортика, межкомнатные двери-купе.