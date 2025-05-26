Вдасться кожному: як зробити римські штори своїми руками

Якщо ви давно мріяли про римські штори, але не хочете витрачатися на дорогий текстиль, то їх можна легко зробити своїми руками. Для цього навіть не потрібно шити – лише клей, ножиці та трохи терпіння.

Як зробити римські штори своїми руками – повідомляє 24 Канал з посиланням на DIY Joy.

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Як зробити римські штори своїми руками

Якщо вам набридли старі жалюзі або вони втратили естетичний вигляд, то їх можна перетворити на вишукані римські штори. Для цього знадобиться:

звичайні жалюзі,

тканина,

клей для тканини,

2 великі ґудзики.

Так, щоб зробити римські штори, потрібно повністю розгорнути жалюзі та повернути так, аби вони були закритими. Їх потрібно покласти на тканину та відрізати частину, аби з кожної зі сторін залишалося близько 7,5 сантиметра запасного матеріалу.

Далі потрібно відрізати потрібний шмат тканини та відміряти 3 сантиметри з двох боків (довшої частини жалюзі). Ці складки слід попрасувати та склеїти. Це слід повторити й з інших двох сторін.

Після цього варто покласти жалюзі на тканину та розтягнути їх. Шнурок варто зняти із жалюзів та розділити усі деталі. Для створення римських штор достатньо відділити 3 – 5 панелей із жалюзів. Їх варто розмістити на однаковій відстані на тканині та приклеїти. Також варто приклеїти верхній та нижній блок зі старих жалюзів.

Коли все ретельно просохло, слід протягнути шнур та з'єднати усі частини римської штори. Встановіть всі кріплення на місце і римська штора готова.

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