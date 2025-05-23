Щоб зберегти їхню чистоту та естетичний вигляд, варто регулярно проводити прибирання. Як правильно мити жалюзі вдома – залежно від типу та ступеня забруднення, розповідає 24 Канал.

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Загальні поради перед початком прибирання

Перевірте інструкцію виробника, особливо якщо жалюзі з дерева чи з тканини – деякі матеріали чутливі до вологи або хімічних засобів.

Також зніміть жалюзі, якщо плануєте повне миття під водою.

Крім того, провітрюйте приміщення, особливо при використанні мийних засобів.

Як почистити жалюзі від пилу

Регулярне сухе прибирання допомагає уникнути сильного забруднення. Для горизонтальних пластикових, алюмінієвих або дерев'яних жалюзі користуйтесь такою інструкцією:

Закрийте жалюзі.

Пройдіться по поверхні пилососом з м’якою насадкою або використайте мікрофібру/пухову щітку.

Переверніть жалюзі в інший бік і повторіть процедуру.

Миття жалюзі з різних матеріалів

Пластикові та алюмінієві жалюзі.

Це найпростіші у догляді види. Для швидкого вологого очищення змочіть м’яку ганчірку в розчині теплої води з кількома краплями рідини для миття посуду. Протріть кожну ламель окремо, потім витріть насухо.

Жалюзі можуть накопичувати бруд та пил / Фото Freepik

Для більш глибшого очищення зніміть жалюзі з вікна. Замочіть у ванній або великому тазі з водою та м’яким мийним засобом на 15 – 20 хвилин. Промийте душем, висушіть рушником і дайте повністю просохнути перед установкою.

Дерев’яні жалюзі.

Дерево не любить вологи, тому миття має бути дуже обережним. Використовуйте лише суху або злегка вологу тканину. Можна додати трохи оцту (1:1 з водою) для дезінфекції, але обов’язково одразу витирайте насухо. Не допускайте потрапляння вологи в місця з’єднань – дерево може деформуватись.

Тканинні вертикальні жалюзі.

Вони вимагають делікатного догляду. Для щоденного догляду достатньо м’якої насадки пилососа. Для миття ж зніміть ламелі. Якщо тканина дозволяє, виперіть у пральній машині на делікатному режимі (у мішку для прання). Або замочіть у ванні з м’яким мийним засобом. Сушіть у вертикальному положенні, щоб не утворилися складки.

Додаткові поради

Не використовуйте агресивні хімічні засоби або абразиви, щоб не пошкодити поверхню.

Мийте жалюзі регулярно – раз на місяць сухе прибирання, і раз на 3 – 6 місяців — вологе або глибоке очищення.

Якщо жалюзі встановлені поблизу плити, додавайте в мийний розчин трохи оцту або соди – це допоможе краще розщепити жир.

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