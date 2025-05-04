До того ж, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, великі білі жалюзі, які не прикриті додатковими шторами, виглядають не надто естетично. Чим можна їх замінити, розповідаємо далі.

До теми Лайфхак, що не підведе: як вибрати штори за допомогою колірного кола

Чому варто обрати рулонні штори

Якщо вертикальні жалюзі вже давно викликають у вас незадоволення, можливо, настав час оновити інтер’єр, встановивши сучасні рулонні штори.

Рулонна штора, встановлена над дверима, забезпечує необхідну приватність та захист від сонця без зайвих складнощів. Вона легко опускається, коли потрібно, і так само легко підіймається, відкриваючи дверний прохід.

Однією з головних переваг рулонних штор є їхня універсальність. Ви можете підібрати колір та фактуру, які ідеально доповнять інтер'єр вітальні. Рулонні штори виглядають достатньо елегантно навіть без додаткового декору, а встановлення займає мінімум часу – потрібно лише прикріпити підвісну фурнітуру до стіни над дверима та закріпити на ній штору.

До речі, щоб рівно повісити штори, можна скористатися лайфхаком, який допоможе вирівняти карниз.

Як виглядають рулонні штори на дверях: дивіться відео

Як вибрати рулонні штори для свого дому

Вибрати відповідний варіант штор можна онлайн або офлайн у спеціальних магазинах, обравши потрібний розмір, колір і дизайн. На ринку є безліч моделей, тому варто розглянути кілька варіантів, щоб знайти саме той, який відповідатиме вашим потребам.

Перед покупкою обов’язково виміряйте периметр розсувних дверей, щоб штори ідеально підійшли за розміром. Також зверніть увагу на колір стін вашої кімнати, щоб забезпечити гармонійне поєднання елементів інтер’єру.

Ще один важливий аспект – вибір стилю рулонної штори. Якщо ваша мета – повністю заблокувати сонячне світло, зверніть увагу на затемнені моделі. Вони доступні в різних розмірах і кольорах.

Якщо ж вам подобається природне проникнення світла, яке дають традиційні жалюзі, придивіться до подвійних рулонних штор. Вони поєднують прозорі й непрозорі смужки тканини, створюючи класичний ефект.