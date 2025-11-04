Укр Рус
4 листопада, 13:25
2

"Більше, ніж здається": дизайнер сказав, скільки розеток потрібно на кухні

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • На кухні потрібні розетки для щонайменше шести зон.
  • Рекомендується залишити 1 – 2 запасні розетки для майбутньої техніки.

Розетки на кухні – незамінна річ. Важливо правильно врахувати потрібну кількість під час ремонту.

Дизайнер інтер'єру Владислав Шевко розповів, скільки розеток має бути на кухні, передає 24 Канал.

Скільки розеток потрібно на кухні?

Розетки, про які не можна забути: 

  • для вбудованої техніки: холодильник, посудомийна машина, духова шафа, витяжка, мікрохвильовка.
  • для робочої зони (фартуха): чайник, тостер, кавоварка, блендер, міксер, зарядка для телефона.
  • під стільницею або в шафах для підсвітки, вбудованих Wi-Fi вимикачів, систем очищення води тощо.
  • окрема лінія для варильної поверхні.
  • у зоні відпочинку, якщо на кухні є диван або планується – для зарядки гаджетів чи підключення лампи.
  • біля обіднього столу – якщо зазвичай працюєте за ним з ноутом або заряджаєте техніку.
  • TV-зона на кухні – якщо ви плануєте телевізор або аудіосистему, не забудьте про розетки і для цього.
  • І ще: залиште хоча б 1 – 2 запасні розетки. Вони завжди знадобляться – з часом з'являється нова техніка, про яку сьогодні ви навіть не думаєте.

На кухні потрібно багато розеток / Фото Pexels

Скільки розеток треба у ванній кімнаті?

У ванній зазвичай ставлять лише 1 – 2 розетки біля дзеркала, але сучасній техніці цього замало. Ванна – приміщення з підвищеною вологістю, тому важлива не тільки зручність, а й безпека. Отже, щонайменше має бути 2 розетки (для фена, електробритви, пральної машини). Оптимально – 3 – 5.