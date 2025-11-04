"Більше, ніж здається": дизайнер сказав, скільки розеток потрібно на кухні

Розетки на кухні – незамінна річ. Важливо правильно врахувати потрібну кількість під час ремонту.

Дизайнер інтер'єру Владислав Шевко розповів, скільки розеток має бути на кухні, передає 24 Канал.

Дивіться також Унікальна новинка: стільниці, з якого матеріалу, захоплять кухні у 2026 році

Скільки розеток потрібно на кухні?

Розетки, про які не можна забути:

для вбудованої техніки: холодильник, посудомийна машина, духова шафа, витяжка, мікрохвильовка.

для робочої зони (фартуха): чайник, тостер, кавоварка, блендер, міксер, зарядка для телефона.

під стільницею або в шафах для підсвітки, вбудованих Wi-Fi вимикачів, систем очищення води тощо.

окрема лінія для варильної поверхні.

у зоні відпочинку, якщо на кухні є диван або планується – для зарядки гаджетів чи підключення лампи.

біля обіднього столу – якщо зазвичай працюєте за ним з ноутом або заряджаєте техніку.

TV-зона на кухні – якщо ви плануєте телевізор або аудіосистему, не забудьте про розетки і для цього.

І ще: залиште хоча б 1 – 2 запасні розетки. Вони завжди знадобляться – з часом з'являється нова техніка, про яку сьогодні ви навіть не думаєте.

На кухні потрібно багато розеток / Фото Pexels

Скільки розеток треба у ванній кімнаті?

У ванній зазвичай ставлять лише 1 – 2 розетки біля дзеркала, але сучасній техніці цього замало. Ванна – приміщення з підвищеною вологістю, тому важлива не тільки зручність, а й безпека. Отже, щонайменше має бути 2 розетки (для фена, електробритви, пральної машини). Оптимально – 3 – 5.