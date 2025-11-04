"Больше, чем кажется": дизайнер сказал, сколько розеток нужно на кухне

Розетки на кухне незаменимая вещь. Важно правильно учесть нужное количество во время ремонта.

Дизайнер интерьера Владислав Шевко рассказал, сколько розеток должно быть на кухне, передает 24 Канал.

Сколько розеток нужно на кухне?

Розетки, о которых нельзя забыть:

для встроенной техники: холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф, вытяжка, микроволновка.

для рабочей зоны (фартука): чайник, тостер, кофеварка, блендер, миксер, зарядка для телефона.

под столешницей или в шкафах для подсветки, встроенных Wi-Fi выключателей, систем очистки воды и т.д.

отдельная линия для варочной поверхности.

в зоне отдыха, если на кухне есть диван или планируется – для зарядки гаджетов или подключения лампы.

у обеденного стола – если обычно работаете за ним с ноутом или заряжаете технику.

TV-зона на кухне – если вы планируете телевизор или аудиосистему, не забудьте о розетках и для этого.

И еще: оставьте хотя бы 1 – 2 запасные розетки. Они всегда пригодятся – со временем появляется новая техника, о которой сегодня вы даже не думаете.

На кухне нужно много розеток / Фото Pexels

Сколько розеток надо в ванной комнате?

В ванной обычно ставят только 1 – 2 розетки возле зеркала, но современной технике этого мало. Ванная – помещение с повышенной влажностью, поэтому важно не только удобство, но и безопасность. Итак, минимум должно быть 2 розетки (для фена, электробритвы, стиральной машины). Оптимально – 3 – 5.