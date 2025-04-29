Ваш дім може думати сам: як працюють розумні розетки

Уявіть собі ранок, коли ви ще не встигли відкрити очі, а кавоварка вже закінчує варити запашну каву. Бойлер нагрів воду за ніч, використовуючи дешевший тариф, і ви маєте гарячий душ без зайвих витрат. А світильники на кухні м’яко засвітилися саме в той момент, коли ви зайшли готувати сніданок.

Це не фантастика – це робота розумної розетки. Експерти Rozetka для 24 Каналу пояснили, як такий простий пристрій здатен перетворити звичайну техніку на частину системи "розумного дому" без складного монтажу чи дорогих модулів.

До теми Як зробити, щоб бойлер споживав менше електроенергії

Як це працює

Розумна розетка під’єднується до мережі Wi-Fi й синхронізується з мобільним застосунком. Далі – лише фантазія й потреби.

Увімкнули праску, вийшли з дому і сумніваєтесь, чи вимкнули її? Перевірте з телефону – і за потреби відключіть з будь-якої точки світу.

Повертаєтесь із роботи – а вдома вже тепло. Просто задайте розклад для бойлера чи кондиціонера.

Хочете, щоб світло в коридорі загорялося ввечері, а вночі не доводилось блукати в темряві? Встановіть сценарій увімкнення за часом або налаштуйте його через датчик руху.

Уклали дітей спати – і одним кліком на телефоні вимкнули нічник, обігрівач і поставили охоронну систему на сигналізацію.

Як працює розумна розетка: дивіться відео

Головні можливості розумних розеток

Віддалене керування через додаток на Android або iOS

Голосове керування через Google Assistant, Alexa або Siri

Програма сценаріїв – коли і як увімкнути техніку

Моніторинг споживання електроенергії

Таймери, розклади, автоматичне вмикання і вимикання

Захист від перегріву, перевантаження, короткого замикання

Дитячий захист і індикація навантаження

Що обрати

Для дому з багатьма пристроями краще взяти кілька розеток із підтримкою сценаріїв. Якщо шукаєте модель для вологого середовища – зверніть увагу на розетки з вологозахистом. Потрібна точність? Вибирайте варіант з екраном і обліком споживання.

"Придбав розетку для рушникосушарки – тепер вона вмикається лише вночі, економлю і не забуваю вимкнути", "Налаштував котел: вмикається за 2 години до пробудження. Тепер прокидаюсь у теплій квартирі", – пишуть клієнти Rozetka.

Відтак, розумні розетки – це бюджетний спосіб зробити свій дім не лише зручним, а й економним. І головне – усе під контролем, навіть коли ви далеко.

До слова, деякі електроприлади слід вимикати з розетки після кожного використання, щоб зекономити електроенергію та захистити дім від пожежі.