Технології розумного дому дозволяють не турбуватися, чи залишилося світло увімкненим. Голосові помічники, застосунки та інші інструменти автоматизації допомагають користувачам уникати фатальних помилок.

Хоча розумні розетки й мають багато переваг, однак деякі пристрої категорично заборонено до них під'єднувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Як працюють розумні розетки?

Розумні розетки на вигляд як звичайні, але мають більше функцій. Вони підключаються до мережі Wi-Fi й завдяки цьому дозволяють контролювати подачу електроенергії, час вимкнення чи встановити голосову команду через застосунок.

Таку технологію зручно використовувати для повторюваних завдань. Наприклад, для увімкнення лампи чи вимкнення вентилятора.

Що ніколи не слід вмикати в розумні розетки?

Хоча розумні розетки й можуть зробити "розумним" практично все у домі, однак деякі речі до них ніколи не слід вмикати.

Прилади з нагріванням

Розумні розетки добре працюють з багатьма побутовими приладами. Однак техніку, яка має нагрівальні елементи, краще не використовувати з такими розетками. Зокрема мовиться про обігрівачі та кавоварки, адже якщо їх вмикати дистанційно, то техніка може перегрітися.

Пристрої вуличного використання

Навіть здавалося б безпечні вуличні ліхтарі не слід підключати до розумних розеток. За словами експертів, на такі прилади можуть впливати погодні умови, а тому вони потребують додаткового догляду.



Що не підключати до розумних розеток / Фото Freepik

Потужні прилади

Багато людей помилково вважають, що розумна розетка може захистити техніку. Однак більшість моделей розрахована на силу струму від 10 до 15 ампер. Цього достатньо для лампи чи телефона, але для потужних приладів розумні розетки не підійдуть.

Техніка з ручним налаштуванням

Перевага розумних розеток у тому, що ними можна керувати дистанційно. Відтак, до них не слід підключати техніку, яка автоматично не відновлює роботу після подачі електроенергії. Тому пральні машини чи осушувачі повітря немає сенсу підключати до розумних розеток.

Розумні гаджети

Одна з проблем, яку не помічають, – багаторівнева автоматизація. Наприклад, розумні телевізори, роботи-пилососи чи програмовані термостати не слід підключати до розумних розеток, адже це може нашкодити гаджетам. За словами експертів, мовиться як і про скидання налаштувань, так і проблеми з оновленням системи.

