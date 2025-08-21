Технологии умного дома позволяют не беспокоиться, остался ли свет включенным. Голосовые помощники, приложения и другие инструменты автоматизации помогают пользователям избегать фатальных ошибок.

Хотя умные розетки и имеют много преимуществ, однако некоторые устройства категорически запрещено к ним подключать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Как работают умные розетки?

Умные розетки на вид как обычные, но имеют больше функций. Они подключаются к сети Wi-Fi и благодаря этому позволяют контролировать подачу электроэнергии, время выключения или установить голосовую команду через приложение.

Такую технологию удобно использовать для повторяющихся задач. Например, для включения лампы или выключения вентилятора.

Что никогда не следует включать в умные розетки?

Хотя умные розетки и могут сделать "умным" практически все в доме, но некоторые вещи в них никогда не следует включать.

Приборы с нагревом

Умные розетки хорошо работают со многими бытовыми приборами. Однако технику, которая имеет нагревательные элементы, лучше не использовать с такими розетками. В частности говорится об обогревателях и кофеварках, ведь если их включать дистанционно, то техника может перегреться.

Устройства уличного использования

Даже казалось бы безопасные уличные фонари не следует подключать к умным розеткам. По словам экспертов, на такие приборы могут влиять погодные условия, а потому они нуждаются в дополнительном уходе.



Что не подключать к умным розеткам

Мощные приборы

Многие люди ошибочно считают, что умная розетка может защитить технику. Однако большинство моделей рассчитана на силу тока от 10 до 15 ампер. Этого достаточно для лампы или телефона, но для мощных приборов умные розетки не подойдут.

Техника с ручной настройкой

Преимущество умных розеток в том, что ими можно управлять дистанционно. Поэтому, к ним не следует подключать технику, которая автоматически не восстанавливает работу после подачи электроэнергии. Поэтому стиральные машины или осушители воздуха нет смысла подключать к умным розеткам.

Умные гаджеты

Одна из проблем, которую не замечают, – многоуровневая автоматизация. Например, умные телевизоры, роботы-пылесосы или программируемые термостаты не следует подключать к умным розеткам, ведь это может навредить гаджетам. По словам экспертов, говорится как и о сбросе настроек, так и проблемы с обновлением системы.

