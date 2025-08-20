Обозреватель роботов-пылесосов Рут Гамильтон проверила в работе несколько моделей и рассказала подробнее о каждой из них. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Как работает функция мытья на роботах-пылесосах?

Конечно, это зависит от каждой модели, но в целом алгоритм похож: вода из резервуара, который расположен в основной части робота, подается на одну или две швабры. Они в свою очередь перемещаются по полу и таким образом очищают пол.

Губка может вращаться, вибрировать или нажиматься, чтобы помыть пол. Некоторые модели одновременно и пылесосят, и моют пол. Такие роботы-пылесосы, как заявляют производители, уменьшают общее время на уборку.



Как робот-пылесос делает влажную уборку / Фото Freepik

Какие бывают виды швабр?

От выбора швабры зависит то, насколько эффективной будет влажная уборка. Рут Гамильтон протестировала каждую из моделей и рассказала о преимуществах различных типов:

D-образная швабра

Это один из самых распространенных типов швабр. Она состоит из фиксированной D-образной накладки, которую можно чистить и использовать повторно. Из резервуара вода попадает на ткань, а система заставляет губку вибрировать или нажимать на пол, чтобы помыть ее.



Робот-пылесос с D-образной шваброй / Фото Future

Рут Гамильтон оценивает такой тип швабр как достаточно эффективный. Роботы-пылесосы с D-образными швабрами хорошо удаляют всю грязь, но однако, если губка плохо тянется или нажимает на пол, то уборка будет менее качественной.

Две круглые швабры, которые крутятся

Второй распространенный тип швабр – две губки, которые вращаются. Вода из резервуара попадает на швабры, которые моют пол. Благодаря вращению такой тип роботов-пылесосов хорошо отмывают пол и могут справиться даже с застарелой грязью.



Робот-пылесос с двумя круглыми швабрами / Фото Future

Насадки со швабры можно легко постирать в стиральной машине, что также является преимуществом. Однако, такие швабры не очень эффективно вытирают большие пятна.

Роликовая швабра

Роботы-пылесосы со шваброй-роликом менее распространены. Во время вращения на швабру подается вода и таким образом происходит влажная уборка. Главное преимущество таких роботов-пылесосов в том, что в систему встроен специальный скребок, который откачивает грязную воду и всю грязь со швабры.



Робот-пылесос с роликовой шваброй / Фото Future

Такой тип швабры на роботах-пылесосах является относительно новым, но становится все более популярным из-за своей эффективности.

Влажная салфетка

В бюджетных моделях роботов-пылесосов чаще всего можно встретить крепления для обычной влажной салфетки, которую потом тянут по полу. Такой тип швабры является наименее эффективным.



Робот-пылесос с одноразовой салфеткой / Фото Future

Такие салфетки можно использовать только один раз, что увеличивает отходы, а их эффективность невысокая, ведь из-за гладкой поверхности салфетки собирают очень мало грязи и пыли.

Хорошо ли роботы-пылесосы моют пол?

Рут Гамильтон утверждает, что в целом роботы-пылесосы эффективно моют пол. Такие гаджеты позволяют сэкономить время на ежедневной влажной уборке, особенно – если в доме мало ковров.

К слову, ковры также можно чистить роботами-пылесосами. В зависимости от модели, пылесосы могут поднимать швабры, когда фиксируют под собой ворс, но некоторые – продолжают мыть и ковры. Конечно, лучше снимать резервуары для воды или следить, чтобы робот-пылесос во время влажно уборки не начал пылесосить ковер, однако влага с такой техники не нанесет серьезного вреда покрытию.

