Современные кухни не терпят этих 6 оттенков шкафов: дизайнеры раскрыли секрет

Кухня – это сердце дома, пространство, где мы не только готовим, но и проводим много времени с семьей и друзьями. Именно поэтому важно, чтобы она оставалась не только функциональной, но и современной и уютной.

Какие 6 цветов кухонных шкафов незаметно делают ваш дом устаревшим – рассказало издание Martha Stewart.

Какие цвета шкафчиков старят ваш дом?

Одним из главных элементов кухонного дизайна являются шкафы. Их цвет задает тон всему интерьеру, и неудачный выбор может сделать даже хорошую кухню устаревшей уже через несколько лет.

Дизайнеры отмечают: сегодня в моде теплые, глубокие, природные оттенки, которые гармонично сочетаются с деревом, камнем и естественным освещением. Зато некоторые цвета постепенно теряют актуальность.

Строго белый

Ярко-белые кухни долго считались универсальным решением, однако сейчас дизайнеры отмечают спад популярности этого цвета. На шкафах он может выглядеть слишком стерильным и плоским, а также быстро загрязняется – на поверхности видны отпечатки пальцев и потертости.

Альтернатива: кремовый, слоновая кость, теплый грязно-белый, песчано-бежевый.

Шалфейный зеленый

Этот нежный зеленый оттенок был настоящим трендом последних лет, но теперь дизайнеры говорят о перенасыщении. Он все еще приятный, однако больше воспринимается как модный временный выбор, а не вневременная классика.

Альтернатива: лесной зеленый, оливковый, моховой, зелено-коричневые тона.

Серый

Когда-то серый считали безопасным нейтральным цветом, но сегодня он часто делает кухню мрачной и "плоской". Особенно сложно работать со средними серыми оттенками, которые плохо взаимодействуют с естественным светом.

Альтернатива: грибной, шпаклевочный, угольный, почти черный серый.



Серые шкафчики на кухне / Фото Pinterest

Желтый

Желтые кухонные шкафы были популярными около двух десятилетий назад, но сейчас этот выбор выглядит устаревшим. Кроме того, желтые подтоны часто конфликтуют с мрамором или гранитом, ограничивая возможности дизайна.

Альтернатива: нежный кремовый, теплые нейтральные белые без желтизны.

Бирюзовый

Бирюзовые шкафы имеют очень специфический характер и лучше всего смотрятся в прибрежных домах или курортных интерьерах. В обычных городских кухнях этот цвет быстро теряет актуальность и может выглядеть слишком "тематически".

Альтернатива: приглушенные сине-зеленые, петроловые, сланцевые, сине-серые тона.



Бирюзовая кухня / Фото Pinterest

Медовая древесина

Теплое дерево возвращается в интерьеры, но не в виде оранжево-желтых лакированных шкафов 1990-х. Медовые морилки мгновенно старят кухню и кажутся слишком глянцевыми по современным стандартам.

Альтернатива: натуральный дуб, приглушенный орех, ясень, матовые или полуматовые покрытия.

Какие вещи не стоит размещать на кухне?

При обустройстве кухни важно помнить, что это пространство должно быть не только красивым, но и максимально удобным для ежедневного пользования.

Некоторые мебель или элементы интерьера могут выглядеть эффектно на фото, однако в реальной жизни они часто создают больше неудобств, чем комфорта. Дизайнеры интерьеров издания The Spruce обращают внимание, что, например, слишком большой круглый обеденный стол может стать проблемой для кухни или столовой.

