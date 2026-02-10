Издание Martha Stewart пишет, что некоторые модные интерьерные решения могут выглядеть эффектно только на фото, а в реальной жизни быстро разочаровывают.

Смотрите также Это кардинально изменит вид всей комнаты: какой предмет в гостиной должен быть самым дорогим

Какие тренды дизайнеры не советуют повторять?

Табуреты в форме фруктов

Один из самых популярных декоративных трендов последнего времени – стулья и табуреты в виде клубники, лимона или вишни. Они активно вирусились в тиктоке и пинтересте, но имеют существенный минус: это больше декор, чем мебель. Такие предметы часто не предназначены для сидения и не выдерживают нагрузки, поэтому быстро становятся бесполезной покупкой.

Диван в виде банана / Фото Pinterest

"Алгоритмические" стили комнат – Barbiecore, cluttercore и другие

Целые комнаты, оформлены под конкретную микроэстетику, могут выглядеть эффектно, но редко остаются актуальными долго. Дизайнер интерьеров Билал Рехман отмечает, что такие тренды созданы для быстрого визуального эффекта.

Эта микроэстетика процветает благодаря мгновенному воздействию, но быстро устаревает, как только алгоритм движется дальше,

– подчеркнул он.

Специалист советует инвестировать в вечные материалы – камень, металл, лен – и добавлять трендовость через аксессуары, а не через ремонт.

Низкие белые диваны

Белый диван в ленте выглядит как символ современной роскоши. Но в реальной жизни он быстро превращается в головную головную боль. Светлая ткань легко пачкается, а низкие модели часто теряют форму. Дизайнеры советуют выбирать более практичные нейтральные оттенки – бежевый, серый или теплый песочный.



Низкие белые диваны также выходят из моды / Фото Pinterest

Лепка из пенопласта своими руками

DIY-молдинги из пенопласта обещают "мгновенный архитектурный шарм" без больших затрат. Однако результат не всегда оправдывает ожидания.

Какие вещи не стоит размещать на кухне?

Дизайнеры интерьеров The Spruce рассказали, что круглый стол может создавать ощущение уюта, но если его диаметр превышает 1,8 метра, передать блюда или общаться со всеми гостями будет трудно. Меньший стол поможет сохранить комфорт и удобство для всех за столом.

Почему люди все чаще отказываются от раскладных диванов?

В 2026 году раскладные диваны теряют популярность из-за смены трендов в дизайне интерьеров, которые акцентируют на гибкости и стиле. Вместо них выбирают модульные диваны, раскладные кресла-кровати и компактные settee, которые лучше соответствуют современным требованиям к жилым пространствам.