Які 6 кольорів кухонних шаф непомітно роблять ваш дім застарілим – розповіло видання Martha Stewart.

Які кольори шафок старять ваш дім?

Одним із головних елементів кухонного дизайну є шафи. Їхній колір задає тон усьому інтер'єру, і невдалий вибір може зробити навіть гарну кухню застарілою вже за кілька років.

Дизайнери наголошують: сьогодні в моді теплі, глибокі, природні відтінки, які гармонійно поєднуються з деревом, каменем і природним освітленням. Натомість деякі кольори поступово втрачають актуальність.

Суворо білий

Яскраво-білі кухні довго вважалися універсальним рішенням, однак зараз дизайнери відзначають спад популярності цього кольору. На шафах він може виглядати надто стерильним і плоским, а також швидко забруднюється – на поверхні видно відбитки пальців і потертості.

Альтернатива: кремовий, слонова кістка, теплий брудно-білий, піщано-бежевий.

Шавлійовий зелений

Цей ніжний зелений відтінок був справжнім трендом останніх років, але тепер дизайнери говорять про перенасичення. Він усе ще приємний, проте більше сприймається як модний тимчасовий вибір, а не позачасова класика.

Альтернатива: лісовий зелений, оливковий, моховий, зелено-коричневі тони.

Сірий

Колись сірий вважали безпечним нейтральним кольором, але сьогодні він часто робить кухню похмурою та "плоскою". Особливо складно працювати із середніми сірими відтінками, які погано взаємодіють із природним світлом.

Альтернатива: грибний, шпаклівковий, вугільний, майже чорний сірий.



Сірі шафки на кухні / Фото Pinterest

Жовтий

Жовті кухонні шафи були популярними близько двох десятиліть тому, але зараз цей вибір виглядає застаріло. Крім того, жовті підтони часто конфліктують із мармуром або гранітом, обмежуючи можливості дизайну.

Альтернатива: ніжний кремовий, теплі нейтральні білі без жовтизни.

Бірюзовий

Бірюзові шафи мають дуже специфічний характер і найкраще виглядають у прибережних будинках або курортних інтер'єрах. У звичайних міських кухнях цей колір швидко втрачає актуальність і може виглядати надто "тематично".

Альтернатива: приглушені синьо-зелені, петрольові, сланцеві, синьо-сірі тони.



Бірюзова кухня / Фото Pinterest

Медова деревина

Тепле дерево повертається в інтер'єри, але не у вигляді помаранчево-жовтих лакованих шаф 1990-х. Медові морилки миттєво старять кухню та здаються занадто глянцевими за сучасними стандартами.

Альтернатива: натуральний дуб, приглушений горіх, ясен, матові або напівматові покриття.

Які речі не варто розміщувати на кухні?

Під час облаштування кухні важливо пам’ятати, що цей простір має бути не лише красивим, а й максимально зручним для щоденного користування.

Деякі меблі або елементи інтер’єру можуть виглядати ефектно на фото, однак у реальному житті вони часто створюють більше незручностей, ніж комфорту. Дизайнери інтер'єрів видання The Spruce звертають увагу, що, наприклад, занадто великий круглий обідній стіл може стати проблемою для кухні або їдальні.

