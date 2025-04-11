Кулинарная революция: почему аэрогрили стали хитом продаж

Популярность аэрогрилей и мультипечей в Украине стремительно растет. Эти помощники значительно упрощают процесс приготовления и радуют вкусными блюдами.

По данным ROZETKA, продажи этих кухонных помощников зимой показали наибольший прирост, и тенденция не замедляется. В чем их особенности, какое устройство выбрать для ваших нужд и могут ли они заменить духовку или фритюрницу – рассказали эксперты ROZETKA для 24 Канала.

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Мультипечь и аэрогриль: в чем разница

Оба устройства работают по принципу циркуляции горячего воздуха, что позволяет готовить без большого количества масла. Мультипечь совмещает функции духовой печи и фритюрницы, имеет верхний и нижний нагревательные элементы, которые обеспечивают равномерное приготовление. Аэрогриль – более современный вариант, в котором конвекционный нагрев регулируется точнее, а еда готовится быстрее. Простыми словами, аэрогриль - это следующий уровень развития мультипечи, с большей эффективностью и расширенным функционалом.

Как выбрать аэрогриль: основные характеристики

При выборе модели стоит обратить внимание на несколько ключевых параметров. Важным критерием является объем чаши. Для одного – двух человек подойдет компактное устройство на 2 – 3 литра, для семей оптимальными будут модели на 4 – 5 литров, а для больших компаний или частых гостей лучше выбирать варианты на 6 – 10 литров. Мощность влияет на скорость приготовления – чем она выше, тем быстрее готовится пища. Оптимальный диапазон – от 1200 до 1800 Вт.



Как выбрать аэрогриль / Фото Getty Images

Также стоит обратить внимание на возможность регулирования температуры. Большинство моделей позволяют выставлять от 80 до 200 градусов, что важно для различных видов блюд. Полезны автоматические программы для приготовления определенных продуктов – например, картофеля фри, мяса, рыбы или выпечки. Это экономит время и упрощает процесс готовки.

Важным параметром является материалы: корпус из нержавеющей стали и антипригарное покрытие корзины или поддона значительно упрощают уход. Некоторые модели комплектуются дополнительными аксессуарами, такими как решетки, шампуры или поддоны для пиццы, что расширяет возможности приготовления.

Что можно готовить в аэрогриле

Аэрогриль позволяет готовить разнообразные блюда быстро и без лишнего жира. В нем легко сделать хрустящую картошку фри, куриные крылышки, сырные палочки, луковые кольца и жареные орехи. Мясные блюда получаются сочными – от котлет и стейков до запеченной свинины, курицы гриль и домашних шашлыков. Любители рыбы оценят филе хека или лосося, креветки в пряных специях и кальмары. Овощи тоже хорошо запекаются: баклажаны, кабачки, брокколи, цветная капуста или даже фаршированный перец. Кроме того, аэрогриль подходит для выпечки – в нем можно приготовить кексы, маффины, слойки, пиццу, а также сладкие блюда, такие как фруктовые чипсы, запеченные груши с медом или шоколадное печенье.

Что может заменить аэрогриль

Часто возникает вопрос: стоит ли покупать аэрогриль, если уже есть духовка? Его главное преимущество – быстрый нагрев, сокращение времени приготовления и экономное потребление электроэнергии. К тому же, благодаря технологии циркуляции горячего воздуха, блюда получаются менее жирными. Однако по сравнению с духовкой аэрогриль имеет меньший объем, что может быть неудобным для большой семьи или приготовления больших порций.

Если сравнивать с фритюрницей, то аэрогриль расходует до 90% меньше масла, делая пищу более полезной. В то же время он не дает эффекта глубокой жарки, как классическая фритюрница, поэтому хрустящая корочка может быть немного другой.

Аэрогриль и мультиварка тоже имеют разное предназначение. Мультиварка идеальна для супов, каш и тушеных блюд, а аэрогриль подходит для запекания, выпечки и жарки. Эти устройства скорее дополняют друг друга, чем заменяют.



Что можно готовить в аэрогриле / Фото Unsplash

Есть ли у аэрогрилей недостатки

Как и любая техника, аэрогрили имеют свои минусы. Один из главных – ограниченный объем, что не всегда удобно для больших семей или приготовления праздничных блюд. Некоторые пользователи отмечают шум во время работы из-за вентилятора, который обеспечивает циркуляцию воздуха. Также аэрогриль занимает место на кухне, что может быть проблемой для владельцев небольших кухонь. Кроме того, качественные модели с расширенным функционалом стоят дороже, хотя в перспективе могут заменить несколько других устройств.

Новые технологии: какие функции добавляют в 2025 году

Современные аэрогрили постоянно совершенствуются. Популярности набирают модели с поддержкой Wi-Fi или Bluetooth, что позволяет управлять процессом приготовления через мобильное приложение, получать уведомления о готовности блюда и открывать доступ к базе рецептов. Инновационным решением стали модели с двойными корзинами, которые позволяют готовить несколько блюд одновременно с различными настройками температуры и времени – это особенно удобно для семей с разными пищевыми предпочтениями. Производители также улучшили уход за устройствами: большинство деталей теперь можно мыть в посудомоечной машине.

Поэтому, аэрогриль станет идеальным выбором для тех, кто ценит скорость приготовления, хочет уменьшить использование масла и сделать рацион более полезным. Он прекрасно дополняет кухонную технику, но не заменяет полностью духовку или мультиварку – скорее, является их компактной и энергоэффективной альтернативой. Для тех, кто часто готовит, важно учитывать размер модели, мощность и набор функций. Если вы ищете удобное устройство для быстрого приготовления любимых блюд, аэрогриль – это практичное решение, которое сэкономит время и электроэнергию.

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