Замените плющ этой лианой: осенью будете собирать экзотические фиолетовые плоды

Если вы ищете растение, которое быстро украсит забор, беседку или перголу, стоит обратить внимание на акебию пятилистную. Эта необычная лиана сочетает в себе декоративную листву, ароматные цветки и экзотические плоды, которые можно есть. Хотя акебия родом из Восточной Азии, она хорошо себя чувствует и в климатических условиях Украины.

Как отмечает издание Kobieta.gazeta, именно поэтому все больше садоводов высаживают ее в качестве альтернативы привычному плющу.

Почему акебия пятилистная особенна?

Родиной акебии являются Китай, Япония и Корея. В природе ее побеги могут достигать 10 – 12 метров, а в садах обычно вырастают до 5 – 10 метров. Лиана быстро оплетает опоры, создавая густую зеленую завесу. Молодые листья имеют красивый пурпурный оттенок, который со временем сменяется насыщенно-зеленым.

В конце апреля или в начале мая растение покрывается небольшими фиолетовыми цветами с приятным пряным ароматом, которые считаются одним из главных его декоративных достоинств. Осенью появляются необычные плоды. Больше всего удивляет акебия осенью.

На побегах созревают удлиненные плоды фиолетового цвета. Когда они полностью созревают, кожица растрескивается, открывая светлую желеобразную мякоть с черными семенами. Мякоть съедобна. Ее вкус часто сравнивают с сочетанием дыни, банана и других тропических фруктов, хотя он довольно нежный. Чтобы получить обильный урожай, садоводы советуют высаживать рядом как минимум два растения разных сортов.



/ Фото "Новый Сад"

Можно ли выращивать акебию в Украине?

Так. Акебия пятилистная хорошо растет в большинстве регионов Украины, особенно в западных и центральных областях. Она лучше всего чувствует себя на солнечных или слегка затененных участках с рыхлой, хорошо дренированной почвой.

Взрослые растения достаточно морозостойкие и могут выдерживать сильные морозы, однако молодые саженцы в первые годы после посадки желательно укрывать на зиму. Также лиане необходима прочная опора и периодическая обрезка, которая стимулирует рост и помогает поддерживать аккуратную форму.

Почему это растение становится все более популярным?

Акебию ценят не только за декоративность. Она быстро растет, хорошо переносит кратковременную засуху после укоренения и не требует сложного ухода. Именно поэтому ее часто рекомендуют даже начинающим садоводам.

Кроме того, плоды и стебли акебии издавна использовались в традиционной китайской медицине, где им приписывали противовоспалительные, мочегонные и обезболивающие свойства. В то же время стоит помнить, что такие способы применения основаны на народной практике и не могут заменить медицинское лечение.

Важно! Несмотря на многочисленные преимущества, акебия требует контроля. В США ее внесли в список инвазивных растений из-за способности быстро разрастаться и вытеснять местную флору. В Украине такого статуса у нее нет, однако в небольших садах специалисты рекомендуют регулярно обрезать лиану, чтобы она не занимала слишком много места.