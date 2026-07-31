Як зазначає видання Kobieta.gazeta, саме тому дедалі більше садівників висаджують її як альтернативу звичному плющу.

Чим особлива акебія п'ятилиста?

Батьківщиною акебії є Китай, Японія та Корея. У природі її пагони можуть сягати 10 – 12 метрів, а в садах зазвичай виростають до 5 – 10 метрів. Ліана швидко обплітає опори, створюючи густу зелену завісу. Молоде листя має красивий пурпуровий відтінок, який згодом змінюється на насичено-зелений.

Наприкінці квітня або на початку травня рослина вкривається невеликими фіолетовими квітами з приємним пряним ароматом, які вважаються однією з головних її декоративних переваг. Восени з'являються незвичайні плоди Найбільше дивує акебія восени.

На пагонах достигають видовжені плоди фіолетового кольору. Коли вони повністю дозрівають, шкірка розтріскується, відкриваючи світлу желеподібну м'якоть із чорним насінням. М'якоть їстівна. Її смак часто порівнюють із поєднанням дині, банана та інших тропічних фруктів, хоча він досить ніжний. Щоб отримати рясний урожай, садівники радять висаджувати поруч щонайменше дві рослини різних сортів.

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/ Фото "Новий Сад"

Чи можна вирощувати акебію в Україні?

Так. Акебія п'ятилиста добре росте в більшості регіонів України, особливо в західних і центральних областях. Вона найкраще почувається на сонячних або злегка затінених ділянках із пухким, добре дренованим ґрунтом.

Дорослі рослини досить морозостійкі й можуть витримувати значні морози, однак молоді саджанці у перші роки після посадки бажано вкривати на зиму. Також ліані необхідна міцна опора та періодична обрізка, яка стимулює ріст і допомагає підтримувати охайну форму.

Чому ця рослина стає дедалі популярнішою?

Акебію цінують не лише за декоративність. Вона швидко росте, добре переносить короткочасну посуху після вкорінення та не потребує складного догляду. Саме тому її часто рекомендують навіть садівникам-початківцям.

Крім того, плоди й стебла акебії здавна використовували в традиційній китайській медицині, де їм приписували протизапальні, сечогінні та знеболювальні властивості. Водночас варто пам'ятати, що такі способи застосування ґрунтуються на народній практиці й не можуть замінити медичне лікування.

Важливо! Попри численні переваги, акебія потребує контролю. У США її внесли до переліку інвазивних рослин через здатність швидко розростатися та витісняти місцеву флору. В Україні такого статусу вона не має, однак у невеликих садах фахівці рекомендують регулярно обрізати ліану, щоб вона не займала надто багато простору.