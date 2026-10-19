Бабушки знали этот секрет тепла: что положить за батарею, чтобы сохранить тепло

С наступлением холодов хочется сделать дом теплее, но при этом не увеличивать расходы на отопление. Для этого не обязательно покупать дорогое оборудование или начинать ремонт: иногда помогает простой экран из фольги за радиатором.

Как сделать его своими руками и действительно ли он способен уменьшить теплопотери – рассказали эксперты dom.wp.

Как фольга за радиатором помогает сохранять тепло?

Радиатор передает тепло в комнату не только благодаря движению нагретого воздуха, но и за счет теплового излучения. Часть этого излучения попадает на стену за батареей, которая может нагреваться и отдавать тепло наружу. Особенно актуальна эта проблема для домов с недостаточной теплоизоляцией наружных стен.

Алюминиевый экран за радиатором помогает отражать часть теплового излучения обратно в помещение. Благодаря этому можно уменьшить потери тепла через стену, хотя эффективность такого решения зависит от конструкции дома и качества утепления. В то же время не стоит ожидать, что сама по себе фольга гарантированно повысит температуру в комнате на 1–2 градуса или существенно уменьшит счета.

Как сделать тепловой экран из фольги за 5 минут?

Для самодельного экрана понадобятся плотный картон, алюминиевая фольга, ножницы и скотч. Изготовить его можно за несколько простых шагов.

Измерьте радиатор. Определите его ширину и высоту, чтобы экран закрывал участок стены за батареей.

его ширину и высоту, чтобы экран закрывал участок стены за батареей. Подготовьте основу. Вырежьте кусок картона соответствующего размера.

Вырежьте кусок картона соответствующего размера. Оберните картон фольгой. Закрепите ее так, чтобы поверхность была как можно ровнее.

Закрепите ее так, чтобы поверхность была как можно ровнее. Разместите экран за батареей. Закрепите его на стене или осторожно установите в промежутке за радиатором, не препятствуя циркуляции воздуха.

Для лучшего результата можно использовать специальный теплоизоляционный материал с отражающим слоем. Он более практичен, чем обычный картон, поскольку рассчитан на более длительное использование в условиях нагрева.



Как фольга за радиатором помогает сохранять тепло / Фото dom.wp

О чем важно помнить?

Чтобы экран действительно помогал сохранять тепло, важно правильно его установить. Он не должен перекрывать радиатор, мешать движению воздуха или касаться горячих частей отопительного прибора. Также следует учитывать, что картон и скотч могут быть горючими, поэтому их нужно держать подальше от поверхностей с высокой температурой.

Наибольшую пользу отражающий экран может принести в помещениях с радиаторами у наружных стен, которые плохо удерживают тепло. Если же дом хорошо утеплен, эффект может быть незначительным.