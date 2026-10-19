Як його зробити власноруч і чи справді він здатен зменшити втрати тепла – розповіли експерти dom.wp.

Як фольга за радіатором допомагає зберігати тепло?

Радіатор передає тепло в кімнату не лише завдяки руху нагрітого повітря, а й через теплове випромінювання. Частина цього випромінювання потрапляє на стіну за батареєю, яка може нагріватися та віддавати тепло назовні. Особливо актуальною ця проблема є для будинків із недостатньою теплоізоляцією зовнішніх стін.

Алюмінієвий екран за радіатором допомагає відбивати частину теплового випромінювання назад у приміщення. Завдяки цьому можна зменшити втрати тепла через стіну, хоча ефективність такого рішення залежить від конструкції будинку та якості утеплення. Водночас не варто очікувати, що сама фольга гарантовано підвищить температуру в кімнаті на 1 – 2 градуси або суттєво зменшить рахунки.

Як зробити тепловий екран із фольги за 5 хвилин?

Для саморобного екрана знадобляться щільний картон, алюмінієва фольга, ножиці та скотч. Виготовити його можна за кілька простих кроків.

Виміряйте радіатор. Визначте його ширину та висоту, щоб екран закривав ділянку стіни за батареєю.

Визначте його ширину та висоту, щоб екран закривав ділянку стіни за батареєю. Підготуйте основу. Виріжте шматок картону відповідного розміру.

Виріжте шматок картону відповідного розміру. Обгорніть картон фольгою. Закріпіть її так, щоб поверхня була якомога рівнішою.

Закріпіть її так, щоб поверхня була якомога рівнішою. Розмістіть екран за батареєю. Закріпіть його на стіні або обережно встановіть у проміжку за радіатором, не перешкоджаючи циркуляції повітря.

Для кращого результату можна використати спеціальний теплоізоляційний матеріал із відбивним шаром. Він практичніший за звичайний картон, оскільки розрахований на триваліше використання в умовах нагрівання.

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Як фольга за радіатором допомагає зберігати тепло / Фото dom.wp

Про що важливо пам'ятати?

Щоб екран справді допомагав зберігати тепло, важливо правильно його встановити. Він не повинен перекривати радіатор, заважати руху повітря або торкатися гарячих частин опалювального приладу. Також слід враховувати, що картон і скотч можуть бути горючими, тому їх потрібно тримати подалі від поверхонь із високою температурою.

Найбільшу користь відбивний екран може принести в приміщеннях із радіаторами біля зовнішніх стін, які погано утримують тепло. Якщо ж будинок добре утеплений, ефект може бути незначним.