"Спасатели" во время отключений: 5 устройств, которые дают свет без электричества

Во время отключений электроэнергии важно иметь под рукой автономные источники света. Есть несколько вариантов освещения для квартиры, которые отличаются принципом работы, безопасностью и длительностью использования.

Какие бывают источники света, не требующие подключения к сети

Какие устройства дают свет без электричества?

Свечи

Свечи остаются самым простым и доступным способом освещения. В продаже есть варианты на любой бюджет, но ключевой показатель, на который надо обращать внимание, – длительность горения.

Дольше всего светят восковые свечи, немного уступают им стеариновые. Парафиновые – самые дешевые, однако сгорают значительно быстрее.

В то же время свечи имеют серьезные недостатки: они работают с открытым огнем, что создает пожарную опасность, а также быстро уменьшают количество кислорода в помещении. Если зажечь сразу несколько свечей, в комнате может стать душно и жарко.

Гирлянды и светильники на батарейках

Среди безопасных вариантов – гирлянды, светодиодные свечи и другие устройства, работающие от батареек.

При выборе стоит обращать внимание на тип питания. Лучше всего подходят модели с батарейками формата АА или ААА – они дешевые и легко доступны.

Масляные лампы

Масляная лампа – это светильник, в котором источником света является пламя, поддерживаемое горением масла. В прошлом такие лампы были известны как "ночники" и работали даже на животном жире.

Принцип действия прост: в сосуд с маслом опускают фитиль, который пропитывается жидкостью. Конец фитиля поджигают, и масло, поднимаясь по нему, горит.

Сделать такую лампу несложно, но стоит помнить о рисках. Без защитного плафона она остается пожароопасной.

Цены на масляные лампы колеблются от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч – в зависимости от материала, дизайна и декоративной ценности

Светодиодные лампы с аккумуляторами или солнечными батареями

LED-освещение считается одним из самых безопасных и самых экономных. Светодиоды потребляют минимум энергии, поэтому их используют в большинстве современных фонарей и автономных ламп.

Для ситуаций, когда нет электричества, лучше всего подходят LED-светильники со встроенными аккумуляторами или солнечными панелями. Солнечная батарея накапливает энергию днем, а ночью отдает ее в виде света. Некоторые модели могут также заряжать смартфоны или другие гаджеты через USB.

LED-лампы с аккумулятором внешне похожи на обычные лампочки, но внутри имеют литий-ионную батарею. Они не нагреваются и способны работать до 5 часов без сети. Чтобы лампа светила во время отключения, ее нужно заранее зарядить, включив в светильник.

Туристические фонари с автономным питанием

Для экстренных ситуаций хорошо подходят туристические фонари: ручные, кемпинговые, налобные, динамо-фонари и модели с солнечными панелями. Многие из них могут работать как от аккумуляторов, так и от стандартных батареек АА или ААА.

В среднем аккумуляторного ручного фонаря хватает на около 2 часов работы на полной яркости, а фонари на солнечных батареях способны светить до 6 часов.

Динамо-фонари заряжаются вручную – достаточно вращать специальную ручку. Некоторые туристические модели оснащены USB-портами и могут выполнять функцию павербанка.

Издание Bluetti также называет альтернативным источником света газовые лампы. Они работают на природном газе, пропане или керосине, давая яркий и стабильный свет. Такие лампы дороже на старте, потому что нужно приобрести саму лампу и топливо, но служат годами. Их можно использовать в помещении и на улице, однако нужно соблюдать правила безопасности. При использовании в закрытых пространствах следует быть осторожными из-за риска угарного газа, поэтому нужна вентиляция.

Как согреться, если нет ни света, ни отопления?

