Які бувають джерела світла, що не потребують підключення до мережі, розповідає ТСН.

Дивіться також Ви точно робите цю помилку: 7 приладів, які небезпечно залишати ввімкненими

Які пристрої дають світло без електрики?

Свічки

Свічки залишаються найпростішим і найдоступнішим способом освітлення. У продажу є варіанти на будь-який бюджет, але ключовий показник, на який треба звертати увагу, – тривалість горіння.

Найдовше світять воскові свічки, трохи поступаються їм стеаринові. Парафінові – найдешевші, проте згорають значно швидше.

Водночас свічки мають серйозні недоліки: вони працюють з відкритим вогнем, що створює пожежну небезпеку, а також швидко зменшують кількість кисню в приміщенні. Якщо запалити одразу кілька свічок, у кімнаті може стати душно й спекотно.

Гірлянди та світильники на батарейках

Серед безпечніших варіантів – гірлянди, світлодіодні свічки та інші пристрої, що працюють від батарейок.

Під час вибору варто звертати увагу на тип живлення. Найкраще підходять моделі з батарейками формату АА або ААА – вони дешеві й легко доступні.

Олійні лампи

Олійна лампа – це світильник, у якому джерелом світла є полум'я, що підтримується горінням олії. У минулому такі лампи були відомі як "каганці" й працювали навіть на тваринному жирі.

Принцип дії простий: у посудину з олією опускають гніт, який просочується рідиною. Кінець гнота підпалюють, і олія, підіймаючись по ньому, горить.

Зробити таку лампу нескладно, але варто пам'ятати про ризики. Без захисного плафона вона залишається пожежонебезпечною.

Ціни на олійні лампи коливаються від кількох сотень гривень до кількох тисяч – залежно від матеріалу, дизайну та декоративної цінності

Олійну лампу можна зробити самому, але треба дотримуватися правил безпеки / Фото, згенероване ChatGPT

Світлодіодні лампи з акумуляторами або сонячними батареями

LED-освітлення вважається одним із найбезпечніших та найекономніших. Світлодіоди споживають мінімум енергії, тому їх використовують у більшості сучасних ліхтарів і автономних ламп.

Для ситуацій, коли нема електрики, найкраще підходять LED-світильники з вбудованими акумуляторами або сонячними панелями. Сонячна батарея накопичує енергію вдень, а вночі віддає її у вигляді світла. Деякі моделі можуть також заряджати смартфони чи інші ґаджети через USB.

LED-лампи з акумулятором зовні схожі на звичайні лампочки, але всередині мають літій-іонну батарею. Вони не нагріваються й здатні працювати до 5 годин без мережі. Щоб лампа світила під час відключення, її потрібно заздалегідь зарядити, увімкнувши у світильник.

Туристичні ліхтарі з автономним живленням

Для екстрених ситуацій добре підходять туристичні ліхтарі: ручні, кемпінгові, налобні, динамо-ліхтарі та моделі із сонячними панелями. Багато з них можуть працювати як від акумуляторів, так і від стандартних батарейок АА або ААА.

У середньому акумуляторного ручного ліхтаря вистачає на близько 2 годин роботи на повній яскравості, а ліхтарі на сонячних батареях здатні світити до 6 годин.

Динамо-ліхтарі заряджаються вручну – достатньо обертати спеціальну ручку. Деякі туристичні моделі оснащені USB-портами й можуть виконувати функцію павербанку.

Видання Bluetti також називає альтернативним джерелом світла газові лампи. Вони працюють на природному газі, пропані або гасі, даючи яскраве та стабільне світло. Такі лампи дорожчі на старті, бо потрібно придбати саму лампу й паливо, але служать роками. Їх можна використовувати в приміщенні та на вулиці, однак потрібно дотримуватися правил безпеки. Під час використання в закритих просторах слід бути обережними через ризик чадного газу, тому потрібна вентиляція.

Як зігрітися, якщо немає ані світла, ані опалення?

Під час сильних морозів і блекаутів головне – не дати квартирі швидко охолонути.