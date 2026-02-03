Інженер Джеррі Пун пояснив, які побутові пристрої слід обов'язково вимикати з розетки перед виходом з дому передає CNET.

За його словами, головне правило просте: якщо прилад нагрівається, споживає багато електроенергії або має пошкоджений чи ненадійний шнур – його не варто залишати підключеним.

Якщо щось піде не так, це зазвичай відбувається дуже швидко. Вимкнення з розетки – найпростіша звичка для безпеки,

– наголосив інженер.

Які 7 приладів потрібно вимикати з розетки?

Обігрівачі

Обігрівачі вважаються одними з найнебезпечніших приладів. За даними Національної асоціації протипожежного захисту США, з 2019 по 2023 рік майже 39 тисяч пожеж були пов'язані з домашнім опалювальним обладнанням. Експерти радять ніколи не підключати обігрівачі через подовжувачі та завжди виймати вилку з розетки.

Аерогрилі та мультипечі

Навіть у вимкненому стані такі прилади можуть залишатися під напругою. Збої в електроніці або шнурі можуть спричинити загоряння, якщо пристрій залишається в розетці.



Аерогрилі краще вимикати з розетки / Фото Unsplash

Мобільні кондиціонери

Портативні кондиціонери споживають багато електроенергії. Тому їх рекомендують відключати від мережі під час відсутності вдома, навіть якщо вони не працюють.

Інструменти для укладання волосся

Фени, плойки та випрямлячі мають вимикачі, але це не гарантує безпеки. У разі несправності кнопки прилад може перегрітися та спричинити пожежу.

Старі кавоварки

Старі моделі часто не мають функції автоматичного вимкнення. Якщо забути вимкнути такий прилад, він може перегрітися. Фахівці радять виймати вилку незалежно від віку кавоварки.



Старі кавоварки також краще вимикати з розетки / Фото Unsplash

Лампи або дрібна техніка зі старими шнурами

Пошкоджена або зношена ізоляція значно підвищує ризик короткого замикання. Те саме стосується старих розеток – у таких випадках краще звернутися до сертифікованого електрика.

Тостери

Хоча ризик загоряння невисокий, тостери все ж належать до теплових приладів. Коротке замикання може статися будь-коли, тому безпечніше вимикати їх із розетки.

