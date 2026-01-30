Ощадливе використання дрібних приладів теж допоможе значно зекономити, пише Real Simple.

Яка дрібна техніка "пожирає" багато електроенергії?

Прилади, що гріють або охолоджують – наприклад, обігрівачі, аерофритюрниці або невеликі холодильники – є одними з найбільш енерговитратних у домі.

Також багато енергії можуть споживати пристрої, які завжди увімкнені – ігрові системи, комп'ютери та кухонні прилади з годинниками або програмованими функціями. Вони споживають енергію навіть у режимі очікування. Їх називають "вампірами".

Зарядки непомітно "з'їдають" електроенергію / Фото Michael Hession

Як пише Ideal Home, "вампірами" у будинку також є:

Зарядні для телефонів і ноутбуків . Навіть вимкнені зарядні продовжують тягнути невелику кількість енергії.

. Навіть вимкнені зарядні продовжують тягнути невелику кількість енергії. Мікрохвильова піч .

. Телевізори.

Розумні колонки.

Плити та духовки.

Як знизити витрати на дрібні прилади:

Обирайте прилади з високою енергоефективністю (найкраще – клас А)

Використовуйте таймери або розумні розетки.

Вимикайте або від'єднуйте прилади, коли ними не користуєтеся.

Як безпечно вмикати техніку після відключень електроенергії?

В умовах погодинних відключень світла не варто одразу включати всі прилади, бо це може спричинити аварію.

Що робити спершу:

Від'єднайте енергоємні прилади – бойлери, обігрівачі, електроплити та інші потужні пристрої.

Після появи світла спершу ввімкніть освітлення.

Через кілька хвилин можна ставити на зарядку гаджети, павербанки тощо.

Через 10 – 15 хвилин поступово вмикайте потужну техніку, щоб не перевантажити мережу.

Якщо у вас є генератор, вчасно перемикайте його з активного на пасивний режим. Можна встановити реле напруги або пристрій захисного вимкнення, щоб захистити холодильник, пральну машину, телевізор. Якщо реле немає, використовуйте стабілізатори напруги, що підключаються прямо в розетку

Встановлюйте генератор не менше ніж за 6 метрів від стін, вікон і дверей. Генератор виділяє чадний газ – він небезпечний для життя, не допускайте його потрапляння в приміщення.

Перед заправкою дайте генератору охолонути. Заправляйте на відкритому повітрі, паливо зберігайте подалі. Не допускайте перегріву. Використовуйте контейнер для захисту від опадів з вихлопною системою.