Однак деякі пристрої краще залишати увімкненими, інакше вони можуть швидко вийти з ладу. Про це пише ТСН.

Яку техніку не варто вимикати з розетки?

OLED-телевізори

OLED-екрани працюють на органічних світлодіодах, які потребують регулярного калібрування та оновлення. Ці процеси відбуваються в режимі очікування. Якщо відключати телевізор від розетки, система не встигає завершити калібрування. В результаті деякі ділянки екрану зношуються швидше, з'являються "тіні" від статичних зображень та ефект вигорання. Такі дефекти часто неможливо виправити, і навіть дорогий телевізор стає незручним для перегляду.

Струменеві принтери

У струменевих принтерів є спеціальний режим очікування, який захищає друкувальну головку від висихання. Якщо відключити принтер, він не встигне перейти в безпечний режим. Наступного разу при запуску пристрій проводить глибоке промивання сопел, витрачаючи багато чорнил. Постійне повторення таких циклів збільшує знос головки та може призвести до заміни дорогих деталей або повного виходу принтера з ладу.

Wi‑Fi роутери

Сучасні маршрутизатори створені для безперервної роботи. Вони регулярно оновлюють налаштування, оптимізують трафік і встановлюють захисні патчі. Часте відключення змушує роутер проходити повний цикл перезавантаження, що додатково навантажує його чипи та пам'ять. Раптове вимкнення особливо небезпечне – це може пошкодити внутрішню пам'ять і зробити пристрій непридатним для роботи.

Які ще прилади краще завжди тримати у розетці?

Як пише Martha Stewart, не всі електроприлади потрібно вимикати після кожного використання. Деякі пристрої краще залишати підключеними, щоб вони працювали ефективно і довше служили. Серед них:

Пральні та сушильні машини – постійне відключення може пошкодити розетку або плаг.

Не вимикайте пралки та сушарки з розетки, коли ними не користуєтеся / Фото Pinterest

Холодильники та морозильники – при відключенні температура швидко підвищується, їжа псується, а повторне включення створює додаткове навантаження на електроніку.

Посудомийні машини краще не вимикати, бо це може порушити налаштування таймерів і електроніки, а в режимі очікування вони споживають дуже мало енергії.

Мікрохвильовки споживають мало енергії в режимі очікування. Постійне підключення та відключення зношує розетку та внутрішні деталі.

Духові шафи та електроплити – великі потужні прилади безпечніше залишати підключеними, особливо якщо розетка захищена.

Системи опалення та кондиціонери (HVAC, міні‑спліти) постійно підтримують комфортну температуру, рівень вологості та чистоту повітря, тому їхнє відключення знижує ефективність роботи.

Водонагрівачі (бойлери) – постійне живлення забезпечує стабільну температуру води. Часте відключення зношує нагрівальний елемент.

Зверніть увагу! Прилади з великим мотором або нагрівальним елементом краще залишати увімкненими, особливо якщо розетка захищена від перенапруги.

