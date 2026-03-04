Однако некоторые устройства лучше оставлять включенными, иначе они могут быстро выйти из строя. Об этом пишет ТСН.
Какую технику не стоит выключать из розетки?
OLED-телевизоры
OLED-экраны работают на органических светодиодах, которые требуют регулярной калибровки и обновления. Эти процессы происходят в режиме ожидания. Если отключать телевизор от розетки, система не успевает завершить калибровку. В результате некоторые участки экрана изнашиваются быстрее, появляются "тени" от статических изображений и эффект выгорания. Такие дефекты часто невозможно исправить, и даже дорогой телевизор становится неудобным для просмотра.
Струйные принтеры
У струйных принтеров есть специальный режим ожидания, который защищает печатающую головку от высыхания. Если отключить принтер, он не успеет перейти в безопасный режим. В следующий раз при запуске устройство проводит глубокую промывку сопел, расходуя много чернил. Постоянное повторение таких циклов увеличивает износ головки и может привести к замене дорогостоящих деталей или полному выходу принтера из строя.
Wi-Fi роутеры
Современные маршрутизаторы созданы для непрерывной работы. Они регулярно обновляют настройки, оптимизируют трафик и устанавливают защитные патчи. Частое отключение заставляет роутер проходить полный цикл перезагрузки, что дополнительно нагружает его чипы и память. Внезапное выключение особенно опасно – это может повредить внутреннюю память и сделать устройство непригодным для работы.
Какие еще приборы лучше всегда держать в розетке?
Как пишет Martha Stewart, не все электроприборы нужно выключать после каждого использования. Некоторые устройства лучше оставлять подключенными, чтобы они работали эффективно и дольше служили. Среди них:
Стиральные и сушильные машины – постоянное отключение может повредить розетку или плаг.
Фото Pinterest
Холодильники и морозильники – при отключении температура быстро повышается, пища портится, а повторное включение создает дополнительную нагрузку на электронику.
Посудомоечные машины лучше не выключать, потому что это может нарушить настройки таймеров и электроники, а в режиме ожидания они потребляют очень мало энергии.
Микроволновки потребляют мало энергии в режиме ожидания. Постоянное подключение и отключение изнашивает розетку и внутренние детали.
Духовые шкафы и электроплиты – большие мощные приборы безопаснее оставлять подключенными, особенно если розетка защищена.
Системы отопления и кондиционеры (HVAC, мини-сплиты) постоянно поддерживают комфортную температуру, уровень влажности и чистоту воздуха, поэтому их отключение снижает эффективность работы.
Водонагреватели (бойлеры) – постоянное питание обеспечивает стабильную температуру воды. Частое отключение изнашивает нагревательный элемент.
Обратите внимание! Приборы с большим мотором или нагревательным элементом лучше оставлять включенными, особенно если розетка защищена от перенапряжения.
Какие приборы дома "тихо" загрязняют воздух?
- Кухня, системы отопления, средства для уборки, влажная техника, свечи и освежители воздуха являются основными источниками загрязнения воздуха в доме.
- Эксперты рекомендуют использовать вытяжки, регулярно чистить фильтры систем отопления, выбирать средства без запаха, избегать дыма и использовать очистители воздуха.