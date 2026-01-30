Бережливое использование мелких приборов тоже поможет значительно сэкономить, пишет Real Simple.

Какая мелкая техника "пожирает" много электроэнергии?

Приборы, что греют или охлаждают – например, обогреватели, аэрофритюрницы или небольшие холодильники – являются одними из самых энергозатратных в доме.

Также много энергии могут потреблять устройства, которые всегда включены – игровые системы, компьютеры и кухонные приборы с часами или программируемыми функциями. Они потребляют энергию даже в режиме ожидания. Их называют "вампирами".

Зарядки незаметно "съедают" электроэнергию / Фото Michael Hession

Как пишет Ideal Home, "вампирами" в доме также есть:

Зарядные для телефонов и ноутбуков . Даже выключенные зарядные продолжают тянуть небольшое количество энергии.

. Даже выключенные зарядные продолжают тянуть небольшое количество энергии. Микроволновая печь .

. Телевизоры.

Умные колонки.

Плиты и духовки.

Как снизить расходы на мелкие приборы:

Выбирайте приборы с высокой энергоэффективностью (лучше всего – класс А)

Используйте таймеры или умные розетки.

Выключайте или отсоединяйте приборы, когда ими не пользуетесь.

Как безопасно включать технику после отключений электроэнергии?

В условиях почасовых отключений света не стоит сразу включать все приборы, потому что это может привести к аварии.

Что делать сначала:

Отключите энергоемкие приборы – бойлеры, обогреватели, электроплиты и другие мощные устройства.

После появления света сначала включите освещение.

Через несколько минут можно ставить на зарядку гаджеты, павербанки и тому подобное.

Через 10 – 15 минут постепенно включайте мощную технику, чтобы не перегрузить сеть.

Если у вас есть генератор, вовремя переключайте его с активного на пассивный режим. Можно установить реле напряжения или устройство защитного отключения, чтобы защитить холодильник, стиральную машину, телевизор. Если реле нет, используйте стабилизаторы напряжения, подключаемые прямо в розетку

Устанавливайте генератор не менее чем за 6 метров от стен, окон и дверей. Генератор выделяет угарный газ – он опасен для жизни, не допускайте его попадания в помещение.

Перед заправкой дайте генератору остыть. Заправляйте на открытом воздухе, топливо храните подальше. Не допускайте перегрева. Используйте контейнер для защиты от осадков с выхлопной системой.