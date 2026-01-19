Прежде всего, когда применяются графики, следует отсоединить энергоемкие приборы от розеток. Это касается прежде всего бойлеров, обогревателей, электроплит и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".
Как включать технику после обесточиваний️?
Когда свет снова появился, сначала включите освещение. Тогда подождите несколько минут и поставьте заряжаться гаджеты, павербанки и тому подобное.
За 10 – 15 минут можно постепенно включать мощную электротехнику, избегая перегрузки сети.
Если есть генератор или другое резервное питание, помните о его своевременном переключении с активного на пассивный режим.
Также можно установить реле напряжения или устройство защитного отключения, чтобы обезопасить холодильник, стиральную машину, телевизор и тому подобное.
Энергоемкую технику включайте в последнюю очередь / Фото Pexels
Если установка реле невозможна, стоит использовать бытовые стабилизаторы напряжения, которые подключаются непосредственно к розетке.
Между тем в ГСЧС Днепропетровской области напомнили, как безопасно пользоваться генератором.
- Устанавливай генератор так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна, двери и т.д.) было не менее 6 метров.
- Во время работы генератор выделяет угарный газ, который опасен для жизни и вообще не должен попадать в помещение.
- Перед заправкой выключите генератор и дайте время ему остыть
- Заправляйте на открытом воздухе и храните топливо как можно дальше от прибора.
- Не допускайте перегрева генератора.
- Позаботьтесь о специальном контейнере, что дополнительно защитит прибор от осадков. В контейнере нужно предусмотреть систему вывода выхлопных газов