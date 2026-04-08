За переказами, цього дня Ісус під час Таємної вечері омив ноги своїм учням, показавши, що справжня велич – не в тому, щоб панувати над іншими, а в тому, щоб допомагати й служити їм. Про це пише ТСН.

Де прибирати у Чистий четвер?

Звідси й назва дня – "чистий", яка з часом стала асоціюватися не лише з духовною чистотою, а й із прибиранням дому. Також цей звичай частково перегукується з давніми весняними обрядами, коли люди символічно "оновлювали" житло після зими.

У Чистий четвер прийнято робити генеральне прибирання. Насамперед миють вікна, адже їх сприймають як символ зв'язку дому зі світом: через них у житло потрапляє світло.

Далі перуть штори, фіранки, постільну білизну та інший текстиль, щоб освіжити простір і створити відчуття новизни перед святом.

Особливу увагу приділяють важкодоступним місцям – куткам, за меблями та всім прихованим зонам, де накопичується пил.

Під час такого прибирання також позбавляються старих, зламаних або непотрібних речей: вважається, що разом із ними з дому "йде" зайве, а простір звільняється для нового.

У давнину до цього процесу додавали ще й побілку стін та стелі. Це було не лише символічне оновлення, а й практична необхідність: після зими та опалення піччю житло потребувало освіження і очищення від кіптяви.

Великоднє прибирання – це поєднання традиції, символіки та практичної турботи про дім, яке допомагає зустріти свято в чистому й оновленому просторі.

Чистий четвер – день, коли більшість береться за генеральне прибирання

Що швидко прибрати перед Великоднем, щоб після гостей було менше безладу?

Великодні вихідні – це час гостей, святкового столу й приємного відпочинку. Але разом із цим завжди з'являється і потреба прибирати після цих зустрічей. Про це пише Good Housekeeping.

Щоб полегшити собі життя, варто трохи підготувати дім заздалегідь – це допоможе зменшити безлад після свят.

Найперше варто звернути увагу на кухню, особливо якщо плануєте там готувати. Духовку краще швидко очистити від старого жиру та крихт, щоб нові забруднення не пригоріли.

Додатково можна застелити деко або форми пергаментом чи фольгою – це значно зменшить кількість миття після готування.

Не менш важливі кухонні рушники. Перед святами краще мати чистий запас, бо вони постійно потрібні під час готування та прибирання.

Також корисно заздалегідь звільнити й вимити посудомийну машину. Тоді брудний посуд можна одразу складати всередину, а не залишати в раковині.

Перед приходом гостей варто випрати рушники, постіль і текстиль. Це допоможе не накопичувати брудну білизну після свят.

Окремо слід підготувати місце для верхнього одягу та взуття. Якщо прибрати зайві речі з вішалки та полиць, гостям буде зручніше, а в домі – менше хаосу.

Також варто розкласти сухі та вологі серветки в ключових місцях – на кухні, у вітальні та їдальні. Вони допоможуть швидко прибрати дрібні забруднення ще до того, як вони стануть проблемою.

Перед святами краще спорожнити сміттєві відра і замінити пакети. Це допоможе уникнути неприємних запахів і зайвого сміття під час прийому гостей.

І наостанок – варто швидко освіжити м'які меблі: пропилососити дивани, крісла та текстиль, щоб прибрати крихти, пил і шерсть.

