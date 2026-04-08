По преданию, этого дня Иисус во время Тайной вечери омыл ноги своим ученикам, показав, что настоящее величие – не в том, чтобы господствовать над другими, а в том, чтобы помогать и служить им. Об этом пишет ТСН.

Где убирать в Чистый четверг?

Отсюда и название дня – "чистый", которое со временем стало ассоциироваться не только с духовной чистотой, но и с уборкой дома. Также этот обычай частично перекликается с древними весенними обрядами, когда люди символически "обновляли" жилье после зимы.

В Чистый четверг принято делать генеральную уборку. Прежде всего моют окна, ведь их воспринимают как символ связи дома с миром: через них в жилище попадает свет.

Далее стирают шторы, занавески, постельное белье и другой текстиль, чтобы освежить пространство и создать ощущение новизны перед праздником.

Особое внимание уделяют труднодоступным местам – углам, за мебелью и всем скрытым зонам, где скапливается пыль.

Во время такой уборки также избавляются от старых, сломанных или ненужных вещей: считается, что вместе с ними из дома "уходит" лишнее, а пространство освобождается для нового.

В древности к этому процессу добавляли еще и побелку стен и потолка. Это было не только символическое обновление, но и практическая необходимость: после зимы и отопления печью жилье нуждалось в освежении и очистке от копоти.

Пасхальная уборка – это сочетание традиции, символики и практической заботы о доме, которое помогает встретить праздник в чистом и обновленном пространстве.

Чистый четверг – день, когда большинство берется за генеральную уборку

Что быстро убрать перед Пасхой, чтобы после гостей было меньше беспорядка?

Пасхальные выходные – это время гостей, праздничного стола и приятного отдыха. Но вместе с этим всегда появляется и потребность убирать после этих встреч. Об этом пишет Good Housekeeping.

Чтобы облегчить себе жизнь, стоит немного подготовить дом заранее – это поможет уменьшить беспорядок после праздников.

В первую очередь стоит обратить внимание на кухню, особенно если планируете там готовить. Духовку лучше быстро очистить от старого жира и крошек, чтобы новые загрязнения не пригорели.

Дополнительно можно застелить противень или формы пергаментом или фольгой – это значительно уменьшит количество мытья после приготовления.

Не менее важны кухонные полотенца. Перед праздниками лучше иметь чистый запас, потому что они постоянно нужны во время готовки и уборки.

Также полезно заранее освободить и вымыть посудомоечную машину. Тогда грязную посуду можно сразу складывать внутрь, а не оставлять в раковине.

Перед приходом гостей стоит постирать полотенца, постель и текстиль. Это поможет не накапливать грязное белье после праздников.

Отдельно следует подготовить место для верхней одежды и обуви. Если убрать лишние вещи с вешалки и полок, гостям будет удобнее, а в доме – меньше хаоса.

Также стоит разложить сухие и влажные салфетки в ключевых местах – на кухне, в гостиной и столовой. Они помогут быстро убрать мелкие загрязнения еще до того, как они станут проблемой.

Перед праздниками лучше опорожнить мусорные ведра и заменить пакеты. Это поможет избежать неприятных запахов и лишнего мусора во время приема гостей.

И напоследок – стоит быстро освежить мягкую мебель: пропылесосить диваны, кресла и текстиль, чтобы убрать крошки, пыль и шерсть.

