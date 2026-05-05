Попрощайтесь с традиционными кухнями: новый тренд захватывает 2026 год

В 2026 году в кухонных интерьерах будет господствовать тренд на экономию пространства. И лучше всего его воплощает бантри – сочетание кладовой и домашнего бара.

Дизайнеры все чаще выбирают бантри, потому что он помогает сэкономить место и удобно сочетает кухню с другими комнатами. Об этом пишет Homes and gardens.

Почему бантри приобретает популярность?

Бантри позволяет максимально эффективно использовать пространство и одновременно иметь отдельную зону для напитков и коктейлей.

Домашние бары могут быть разными – от простого шкафа с бокалами до целой комнаты для приема гостей. Но бантри – это золотая середина: и практично, и стильно. Его главное преимущество – он сочетает функциональность и атмосферу бара.

Как говорит дизайнер Кэти Андерсон, важно не только создать удобное пространство, но и передать "особое настроение бара".

Бантри может иметь разные формы – узкие зоны, отдельные комнатки или бар, совмещенный с кухней. Но главное – универсальность.

Например, дизайнер Джессика Хелгерсон обустроила небольшую комнату между кухней и столовой как одновременно бар и кладовую. Ранее такие помещения использовали для хранения посуды, а теперь там еще и готовят напитки. Она подчеркивает, что это не просто тренд, а практическое решение, которое будет оставаться актуальным, потому что сочетает сразу две функции.

Эта "бантри", разработана Джессикой Хелгерсон, сочетает практичность кладовой с изысканностью домашнего бара / Фото Jessica Helgerson

Другой пример – проходная зона возле кухни, которая служит баром. Такой вариант удобен в повседневной жизни: можно быстро взять напиток или налить бокал вина во время готовки, не создавая беспорядка на кухне.

Дизайнеры отмечают: бантри – это не просто хорошая идея, а действительно практическое пространство, которое используется ежедневно.

Богатые шкафы из ореха придают этой маленькой "кладовой", разработанной Haldon House, ощущение вневременности и изысканности / Фото Jason Varney

Этот полностью синий бантри, создан Кэти Андерсон, идеально подходит для приема гостей / Фото Katy Anderson

Тренды кухни 2026: что сейчас выбирают дизайнеры

В 2026 году кухня становится более продуманной и одновременно выразительной. Дизайн движется в двух направлениях: одни элементы делают максимально заметными, другие – наоборот прячут. Об этом пишет Architectural Digest.

Выразительные материалы и цвета

В тренде насыщенные оттенки, в частности темно-красный камень. Такие поверхности эффектны на вид и становятся главным акцентом кухни.

Необычные столешницы

Вместо привычных материалов используют керамическую плитку. Она добавляет текстуры и является более оригинальной на вид.

Большие мойки

Мойки становятся значительно больше – иногда настолько, что их сравнивают с маленькой ванной. Это удобно для ежедневных дел и приготовления пищи.

Умные технологии

Появляется техника нового уровня – например, краны, которые могут подавать газированную воду. Кухня становится более технологичной.

"Невидимые" решения

Популярный тренд – скрытая кухня: техника и шкафы максимально сливаются с интерьером и не бросаются в глаза.

Современная кухня сочетает: красоту и практичность, классические формы и новые технологии, открытые акценты и скрытые детали. То есть в 2026 году кухня должна не только быть красивой на вид, но и быть максимально удобной для ежедневной жизни.

Почему люди отказываются от классических духовок: чем их заменяют

Классические духовки постепенно выходят из моды. В 2026 году дизайнеры отдают предпочтение компактной и энергоэффективной технике, которая занимает меньше места.

Причина проста – люди реже пользуются духовкой, но она большая и потребляет много электроэнергии. Поэтому вместо нее выбирают более удобные приборы.

Один из главных вариантов – аэрогриль. Он может заменить духовку, микроволновку, тостер и даже фритюрницу. Готовит быстрее, требует меньше жира и занимает мало места.

Также набирает популярность тренд "невидимой кухни" – когда техника не бросается в глаза и кухня имеет вид части жилого пространства. Полностью отказываться от духовки не обязательно, но для ежедневного пользования компактные приборы становятся более удобными и экономными.