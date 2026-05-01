Как пишет Livingetc, современный подход ориентирован на минимализм, функциональность и экономию ресурсов.

Почему классическая духовка уступает позиции?

Еще недавно встроенная духовка считалась стандартом любой кухни. Однако сегодня ее роль пересматривают. Причина – изменение стиля жизни: люди все чаще готовят быстрые блюда, а большие объемы запекания используют значительно реже.

Дизайнеры отмечают, что большая часть семей не использует духовку ежедневно, зато она занимает много места и потребляет больше электроэнергии. Именно поэтому акцент смещается на компактные приборы, которые можно использовать гибко и только при необходимости.

Что означает тренд invisible kitchen? Тренд invisible kitchen (невидимая кухня) – это современный подход к дизайну, в котором кухня перестает выглядеть как отдельная "техническая зона" и максимально сливается с жилым пространством. Его главная идея проста: кухня должна быть функциональной, но визуально незаметной, когда не используется.

Какая альтернатива духовке?

В центре нового кухонного тренда оказался аэрогриль. Он уже перестал быть просто модной технической новинкой и фактически превратился в универсальное устройство для ежедневного приготовления пищи. В зависимости от модели, он может заменять сразу несколько приборов:

духовку,

тостер,

микроволновую печь и даже фритюрницу.

Еда готовится быстрее, требует меньше жира, а сам процесс становится проще и чище. Для небольших кухонь это особенно актуально: одно компактное устройство занимает значительно меньше места, чем полноценный набор крупной техники.



Новый экологический тренд 2026 года быстро меняет кухни

Как отмечает Hackrea, новый тренд поддерживается не только эстетикой, но и практическими причинами. Меньшая техника означает ниже потребление электроэнергии, а компактные приборы – меньшие затраты на обустройство кухни. Для многих стран Европы это также ответ на рост цен на энергию и стремление уменьшить экологическую нагрузку.

Полный отказ от духовок не является обязательным, особенно для больших семей или тех, кто часто готовит сложные блюда. Однако для ежедневного использования компактные решения постепенно становятся более практичными.

