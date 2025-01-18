Внутри Белого дома: необычные факты и как выглядит резиденция, в которую вот-вот вернется Трамп

Уже в понедельник, 20 января, в Белый дом вернется Дональд Трамп. Это не просто президентская резиденция, а настоящее произведение неоклассического стиля, которое является настоящей туристической жемчужиной.

Ежегодно на содержание Белого дома, всего персонала и путешествия президента американские налогоплательщики тратят около 1,5 миллиарда долларов. Что известно о самом известном здании мира, как оно выглядит изнутри и необычные факты – сообщает 24 Канал.

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Кто создал Белый дом

В 1792 году архитектор Джеймс Гобан начал работать над Президентским дворцом, или как его планировали назвать – Домом президента. 1 ноября 1800 года строительство завершили, и в тот же день Джон Адамс, второй президент США, начал в нем жить.

Впрочем, название "Президентский дворец" не прижилось, и в 1811 году резиденцию президента США начали называть по ее цвету – Белый дом. Официальным это название стало только в 1901 году по распоряжению Теодора Рузвельта.

Интересно, что ирландский архитектор Джеймс Гобан, когда получил заказ на строительство, то не начал придумывать ничего нового. Поэтому он решил "скопировать" резиденцию ирландского губернатора, которая расположена в Дублине. Поскольку для американцев ирландская культура была незнакомой, то малоиндивидуальная и типичная для классицизма архитектура Белого дома начала восприниматься с восторгом, потому что стала достаточно новой и уникальной для здешних жителей.



Проект Белого дома 1792 года / Фото является общественным достоянием

На первый взгляд может показаться, что Белый дом небольшой, однако это очень ошибочное мнение. На самом деле резиденция имеет площадь 5100 квадратных метров. Внутри Белого дома 132 комнаты и 35 уборных, 412 дверей, 147 окон, 28 огнетушителей, 8 лестниц, 3 лифта, теннисный корт, боулинг, кинотеатр, беговая дорожка и бассейн. Кроме того, на территории есть несколько различных садов и собственное бомбоубежище.

В общем, Белый дом имеет 3 этажа. На первом – подземном – этаже расположены:

комната дипломатических приемов,

библиотека Белого дома,

комната карт, которая получила свое название из-за ее назначения во время Второй мировой войны, когда Франклин Рузвельт использовал ее как ситуационный зал, где сверялись с картами, чтобы отслеживать ход войны,

комната Вермейля – сначала это была комната для персонала, однако впоследствии это место превратилось в комнату искусств. Здесь выставляли различные портреты, произведения искусств, а впоследствии – развешивали портреты первых леди США.

китайская (посудная) комната – место, где хранятся фарфор, стеклянная посуда и столовое серебро, которые выбирали и использовали президенты. Первая леди Эдит Болинг Галт Вильсон была первой, кто выставил фарфор в этой комнате в 1917 году, и сегодня в этой комнате представлена посуда каждого президента США.



Подземный этаж Белого дома / Wikimedia

На втором – государственном – этаже Белого дома расположены:

Государственная столовая,

Восточная комната была построена по проекту Джорджа Вашингтона и Джеймса Хобана, и предназначалась для больших светских мероприятий и служила множеству формальных и неформальных целей,

Красная комната впервые была декорирована тканью соответствующего цвета в 1840-х годах. С 1809 первая леди Долли Мэдисон встречалась здесь с представителями различных партий. в 1933 году Элеонора Рузвельт проводила в этой комнате пресс-конференции для женщин-репортеров, которых в то время не допускали на пресс-конференции президента;

Синяя комната – место, где президент принимает гостей, также в этой комнате устанавливают рождественскую елку,

Зеленая комната – самая маленькая комната Белого дома,

Перекрестный холл,

Входной вестибюль,

Большая лестница,

Семейная столовая,

кабинет главного пристава,

Южный портик.



Второй этаж Белого дома / Wikimedia

Третий этаж имеет больше всего комнат. Именно здесь расположен Овальный кабинет, а также:

центральный зал,

восточный зал,

спальня Линкольна,

гостиная Линкольна,

президентская столовая,

спальня королевы,

гостиная королевы,

комната для сделок,

балкон Трумэна,

западный зал.



Третий этаж Белого дома / Wikimedia

Хотя в Белом доме и пытаются сохранить все так, как и было 200 лет назад, однако каждый президент добавляет свои изменения, проводит ремонтные работы или переобустраивает комнаты.

Как выглядит Белый дом изнутри

Главным местом Белого дома является Овальный кабинет, ведь попасть могут в него не все иностранные лидеры. Если президент США принимает кого-то в этом месте, то это залог истинной дружбы и партнерства, что дорого стоит в мировом масштабе.

В конце 2023 года Джо Байден даже провел небольшую экскурсию в Белом доме. Так, 46-й президент США показал Овальный кабинет. Эту комнату каждый президент обустраивает под себя, и, к примеру, Байдену с планированием помогал его брат. Здесь и бюсты известных людей, и семейные фотографии, и даже мяч для регби и камень с Луны.

Частный офис Байдена наполнен важными для него вещами. Это место, где он мог побыть наедине или подумать над будущей речью. Наверное, самое милое в частном кабинете Байдена – детские рисунки, которые поступают в адрес Белого дома.

Вспоминая времена президентства Барака Обамы, Байден поделился, что раз в неделю обедал с ним в частной президентской столовой. Сейчас эту комнату редко используют для обедов. Для Байдена это стало местом воспоминаний, ведь здесь множество семейных фотографий: сын Бо, который умер в 2015 году, мать и отец президента и другие важные для Байдена фото.

Как выглядит Белый дом изнутри: смотрите видео

Секреты и необычные факты о Белом доме

Известно, что в Белом доме есть по меньшей мере 2 бункера – восточный и западный, однако информацию о них тщательно скрывают. В СМИ писали, что в восточном бункере прятались члены президентской администрации во время терактов 11 сентября 2001 года.

Западный бункер якобы возвели во времена Барака Обамы на случай применения оружия массового поражения. В СМИ писали, что во время масштабных протестов летом 2020 года Трамп прятался в этом бункере, однако в Белом доме тогда не подтвердили эту информацию.

Поскольку Белый дом ежедневно принимает около 5 000 человек, то он требует немало персонала. Так, в администрации есть 5 постоянных поваров. Каждый новый президент утверждает новое меню. К примеру, шеф-повар Джорджа Буша-младшего рассказывал, что в его времена гостей часто угощали чизбургерами. Барак Обама сделал здоровое меню с большим количеством овощей и фруктов, а Трамп при каденции в 2017 – 2020 годах снова внес в меню бургеры, картофель фри, стейки и немало соусов.

Каждый президент по-своему украшает Белый дом и диктует там свои правила, однако одна традиция остается неизменной. Так, ежегодно на Пасху администрация президента США буквально превращается в детскую площадку. Сотни детей бегают по лужайкам и ищут спрятанные пасхальные яйца. Еще одна традиция касается Хэллоуина, когда также наступает детская пора.

Конечно, в Белом доме любят и Рождество. Именно первая леди выбирает все декорации и диктует моду на рождественские украшения. Эту традицию начала Жаклин Кеннеди.

Самым ужасным днем в Белом доме считается день переезда, когда происходит передача власти. Так, существует многолетняя традиция: новоизбранный президент здоровается с предшественником и отправляется на инаугурацию. И пока новый лидер США произносит речь, предыдущий президент быстро собирает все вещи и имеет всего 5 часов, чтобы вынести свое имущество.

Что самое интересное, никогда в интернете не будет открытых объявлений о вакансиях в Белом доме. Всех новых работников берут только по личным рекомендациям.