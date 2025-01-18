Щороку на утримання Білого дому, усього персоналу та подорожі президента американські платники податків витрачають близько 1,5 мільярда доларів. Що відомо про найвідомішу будівлю світу, який вигляд вона має зсередини та незвичайні факти – повідомляє 24 Канал.

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Хто створив Білий дім

У 1792 році архітектор Джеймс Гобан почав працювати над Президентським палацом, або ж як його планували назвати – Будинком президента. 1 листопада 1800 року будівництво завершили, й того ж дня Джон Адамс, другий президент США, почав у ньому жити.

Втім, назва "Президентський палац" не прижилася, й у 1811 році резиденцію президента США почали називати за її кольором – Білий дім. Офіційною ця назва стала лише 1901 року з розпорядження Теодора Рузвельта.

Цікаво, що ірландський архітектор Джеймс Гобан, коли отримав замовлення на будівництво, то не почав вигадувати нічого нового. Тому він вирішив "скопіювати" резиденцію ірландського губернатора, яка розташована у Дубліні. Оскільки для американців ірландська культура була незнайомою, то малоіндивідуальна і типова для класицизму архітектура Білого дому почала сприйматися з захопленням, бо стала досить новою та унікальною для тутешніх жителів.



Проєкт Білого дому 1792 року / Фото є суспільним надбанням

На перший погляд може здатися, що Білий дім невеликий, однак це дуже хибна думка. Насправді резиденція має площу 5100 квадратних метрів. Усередині Білоо дому 132 кімнати та 35 вбиралень, 412 дверей, 147 вікон, 28 вогнегасників, 8 сходів, 3 ліфти, тенісний корт, боулінг, кінотеатр, бігова доріжка та басейн. Крім того, на території є кілька різних садів та власне бомбосховище.

Загалом, Білий дім має 3 поверхи. На першому – підземному – поверсі розташовані:

кімната дипломатичних прийомів,

бібліотека Білого дому,

кімната карт, яка отримала свою назву через її призначення під час Другої світової війни, коли Франклін Рузвельт використовував її як ситуаційний зал, де звірялися з мапами, щоб відстежувати хід війни,

кімната Вермейля – спочатку це була кімната для персоналу, однак згодом це місце перетворилося на кімнату мистецтв. Тут виставляли різні портрети, твори мистецтв, а згодом – розвішували портрети перших леді США.

китайська (посудна) кімната – місце, де зберігаються порцеляна, скляний посуд та столове срібло, які обирали та використовували президенти. Перша леді Едіт Болінг Галт Вільсон була першою, хто виставив порцеляну в цій кімнаті в 1917 році, і сьогодні в цій кімнаті представлений посуд кожного президента США.



Підземний поверх Білого дому / Wikimedia

На другому – державному – поверсі Білого дому розташовані:

Державна їдальня,

Східна кімната була побудована за проєктом Джорджа Вашингтона та Джеймса Хобана, й призначалася для великих світських заходів і служила безлічі формальних та неформальних цілей,

Червона кімната вперше була декорована тканиною відповідного кольору у 1840-х роках. З 1809 перша леді Доллі Медісон зустрічалася тут з представниками різних партій. 1933 року Елеонора Рузвельт проводила в цій кімнаті прес-конференції для жінок-репортерів, яких на той час не допускали на прес-конференції президента;

Синя кімната – місце, де президент приймає гостей, також у цій кімнаті встановлюють різдвяну ялинку,

Зелена кімната – найменша кімната Білого дому,

Перехресний хол,

Вхідний вестибюль,

Великі сходи,

Сімейна їдальня,

кабінет головного пристава,

Південний портик.



Другий поверх Білого дому / Wikimedia

Третій поверх має найбільше кімнат. Саме тут розташований Овальний кабінет, а також:

центральний зал,

східний зал,

спальня Лінкольна,

вітальня Лінкольна,

президентська їдальня,

спальня королеви,

вітальня королеви,

кімната для угод,

балкон Трумена,

західна зала.



Третій поверх Білого дому / Wikimedia

Хоча у Білому домі й намагаються зберегти все так, як і було 200 років тому, однак кожен президент додає свої зміни, проводить ремонтні роботи чи переоблаштовує кімнати.

Як виглядає Білий дім зсередини

Головним місцем Білого дому є Овальний кабінет, адже потрапити можуть у нього не всі іноземні лідери. Якщо президент США приймає когось у цьому місці, то це запорука істинної дружби та партнерства, що дорого коштує у світовому масштабі.

Наприкінці 2023 року Джо Байден навіть провів невеличку екскурсію у Білому домі. Так, 46-й президент США показав Овальний кабінет. Цю кімнату кожен президент облаштовує під себе, й, до прикладу, Байдену з плануванням допомагав його брат. Тут і бюсти відомих людей, і сімейні світлини, і навіть м'яч для регбі та камінь з Місяця.

Приватний офіс Байдена наповнений важливими для нього речами. Це місце, де він міг побути наодинці чи подумати над майбутньою промовою. Напевно, наймиліше у приватному кабінеті Байдена – дитячі малюнки, які надходять на адресу Білого дому.

Згадуючи часи президентства Барака Обами, Байден поділився, що раз на тиждень обідав з ним у приватній президентській їдальні. Зараз цю кімнату рідко використовують для обідів. Для Байдена це стало місцем спогадів, адже тут безліч сімейних світлин: син Бо, який помер у 2015 році, мати й батько президента та інші важливі для Байдена фото.

Як виглядає Білий дім зсередини: дивіться відео

Секрети та незвичайні факти про Білий дім

Відомо, що у Білому домі є щонайменше 2 бункери – східний і західний, однак інформацію про них ретельно приховують. У ЗМІ писали, що у східному бункері ховалися члени президентської адміністрації під час терактів 11 вересня 2001 року.

Західний бункер нібито звели за часів Барака Обами на випадок застосування зброї масового ураження. У ЗМІ писали, що під час масштабних протестів улітку 2020 року Трамп ховався у цьому бункері, однак у Білому домі тоді не підтвердили цієї інформації.

Оскільки Білий дім щодня приймає близько 5 000 людей, то він потребує чимало персоналу. Так, в адміністрації є 5 постійних кухарів. Кожен новий президент затверджує нове меню. До прикладу, шеф-кухар Джорджа Буша-молодшого розповідав, що за його часів гостей часто пригощали чізбургерами. Барак Обама зробив здорове меню з великою кількістю овочів та фруктів, а Трамп за каденції у 2017 – 2020 роках знову вніс у меню бургери, картоплю фрі, стейки та чимало соусів.

Кожен президент по-своєму прикрашає Білий дім та диктує там свої правила, однак одна традиція залишається незмінною. Так, щороку на Великдень адміністрація президента США буквально перетворюється на дитячий майданчик. Сотні дітей бігають галявинами та шукають заховані пасхальні яйця. Ще одна традиція стосується Геловіну, коли також наступає дитяча пора.

Звісно, у Білому домі люблять і Різдво. Саме перша леді обирає всі декорації та диктує моду на різдвяні прикраси. Цю традицію започаткувала Жаклін Кеннеді.

Найжахливішим днем у Білому домі вважається день переїзду, коли відбувається передача влади. Так, існує багаторічна традиція: новообраний президент вітається з попередником і вирушає на інавгурацію. І поки новий лідер США виголошує промову, попередній президент швидко збирає усі речі й має лише 5 годин, щоб винести своє майно.

Що найцікавіше, ніколи в інтернеті не буде відкритих оголошень про вакансії у Білому домі. Всіх нових працівників беруть лише за особистими рекомендаціями.