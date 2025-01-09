Звісно, у цьому їй допомагав професійний дизайнер, однак більшість елементів інтер'єру Полсон обирала самостійно. Чим особливий будинок голлівудської акторки та який смак має лауреатка "Еммі" та "Золотого глобуса", розповідає 24 Канал з посиланням на Architectural Digest.

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У якому домі живе Сара Полсон

Затишний будинок Сари Полсон площею близько 46 квадратних метрів розташований на пляжі у Малібу, штат Каліфорнія. Загалом, у домі є три кімнати: ванна кімната, спальня, вітальня разом з кухнею. Історія купівлі будинку виявилася дуже цікавою. Як розповіла Сара Полсон, вона привезла свою собаку до подруги, а після разом пішли на прогулянку на пляж. Чотирилапому улюбленцю настільки сподобалася природа, що акторка вирішила переїхати у цей район, щоб її улюбленець був щасливим.

За словами акторки, будинок – максимально затишний. Можливо, роль у цьому відіграє і невеликий розмір пляжного дому. Так, спершу усі гості потрапляють до крихітної вітальні. Тут розташований диван, який виготовили на замовлення акторки, маленький книжковий куточок та журнальний столик. Сара Полсон відзначає, що обожнює свій пляжний будиночок, адже саме тут вона може почуватися спокійною та розслабленою.

Вітальня у пляжному будинку / Фото Jenna Peffley

Кухня – улюблене місце Сари Полсон у домі. За словами акторки здебільшого це через відкрите планування та світлі кольори. Крім того, стільниці, схожі на морську піну, які напливають на пісок, допомагають Сарі відчувати гармонію з природою.

Загалом, кухня, яка поєднана з вітальнею, оформлена теж у білих кольорах. Латунна фурнітура додає вишуканості, а невелика кількість декору створює мінімалістичну атмосферу.

Кухня Сари Полсон / Фото Jenna Peffley

Цікаво, що весь дизайн інтер'єру Сара Полсон створила самостійно. Звісно, їй допомагав професіонал, проте всі ремонтні роботи та елементи планувала сама акторка.

Вітальню від спальні відділяє звичайнісінька штора. Сара Полсон розповіла, що не хотіла ставити двері, тому обрала такий варіант. Сама кімната оформлена доволі екстравагантно. Акторка обрала незвичайний насичений колір шпалер, принтованих квітками. Як поділилася Сара Полсон, під час вибору шпалер їй здалося, що візерунок занадто яскравий, однак згодом вона зрозуміла, що цей принт – "божественний, теплий і створений справжнім генієм".

Спальня Сари Полсон / Фото Jenna Peffley

Що стосується ванної кімнати, то це справжній люкс. Рожева плитка з великою кількістю світильників буквально осліплює своїм сяйвом. Сара Полсон жартома розповідала, що одна з її найулюбленіших речей на планеті, це блискітки, тому вона створила дійсно розкішну ванну кімнату. Починаючи бра та закінчуючи сантехнікою – все створює вишукано-химерний простір.

Літній будиночок Сари Полсон: дивіться відео

Сара Полсон, пояснюючи колірну гамму будинку, заявила, що її улюблений колір – баклажановий. Саме тому вона обрала яскравий колір шпалер для спальні та насичену лавандово-бузкову плитку для ванної кімнати.

Ванна кімната Сари Полсон / Фото Jenna Peffley

На подвір'ї також є крихітна зона для відпочинку. Вона також оформлена у баклажанових відтінках та є продовженням загальної естетики будинку.

Зона для відпочинку на подвір'ї / Фото Jenna Peffley

У підсумку Сара Полсон зауважила, що обожнює свій пляжний будиночок у Малібу. Вона проводить доволі багато часу у ньому, адже почувається у ньому у гармонії з природою.