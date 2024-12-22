Які особливості має інтер'єр голлівудського будинку – розповідає 24 Канал з посиланням на Architectural Digest.

До теми У Нью-Йорку за 3,75 мільйона доларів продають пентхаус, де знімали "Людину-павука"

Оригінальний іспанський будинок Ніни Добрев

Канадська акторка болгарського походження Ніна Добрев живе у справжній архітектурній перлині – резиденції в іспанському стилі, яка була збудована у 1920-х роках. Оскільки зірка хотіла зберегти автентичні елементи, то під час ремонту використовувала лише органічні матеріали, які б могли використовувати раніше.

Єдине, що кардинально змінила Ніна Добрев – це зовнішній колір будинку. Раніше стіни були пофарбовані у жовто-гірчичний відтінок, однак акторка перефарбувала їх у білий. Цікаво, що будинок Ніна Добрев фарбувала дійсно своїми руками разом з хлопцем, хоча й акторка зізнається, що ці роботи тривали ніби цілу вічність.

Зіркова вітальня має чимало незвичайних деталей. Головним акцентом є чорний камін, який різко контрастує з іншими меблями та декором. Над каміном є світлина, яку акторка, до слова, зробила сама. На ній зображене маленьке левеня, котре дивиться прямісінько в душу.

Поруч розташована кухня з обідньою зоною. Як розповіла Добрев, раніше між їдальнею та кухнею була стіна, однак зірка хотіла мати відкритий концептуальний простір, тому її знесли. Кухня, напевно, одна із кімнат, яка зазнала найбільших змін. Так, Ніна Добрев замінила старі стільниці на доломітову плиту, а шафи пофарбували у трендовий оливково-зелений колір. Щоб додати нових акцентів, усю стару фурнітуру замінили на нову з латуні. Особливого шарму кухні додає вінтажна плита з духовкою. Що стосується обідньої зони, то тут стоїть круглий стіл з натурального дерева, а поруч – м'який куточок, який оформлений у тон до кухонних шаф.

Кухня та їдальня Ніни Добрев – більше у галереї

Цікаво. Ніна Добрев обожнює готувати. На її кухні є полиця, на якій зберігаються книги з різними рецептами. Акторка обожнює брати одну з них, закривати очі, відкривати книгу на будь-якій сторінці й готувати страву за новим рецептом.

Особливою деталлю будинку є факт того, що досі збереглися деякі деталі 1920-х років. До прикладу, під стелею є оригінальна ліпнина.

Гостьова спальня також не зазнала численних змін. Там збереглася і підлога 1920-х років, і фантастичне вирізьблене ліжко. У ванній кімнаті також збереглася оригінальна плитка. За словами Добрев, у світі більше немає такої плитки, тому вона хоче її зберегти у своєму домі.

Який вигляд має дім Ніни Добрев: дивіться відео

На подвір'ї також встановлений невеликий басейн. Як розповіла Ніна Добрев, у спекотні дні він нагрівається настільки сильно, що здається, ніби воду гріють у ньому навмисно.