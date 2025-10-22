Элегантность, в которую невозможно не влюбиться: Benjamin Moore назвал цвет 2026 года

Американский бренд Benjamin Moore официально представил цвет года 2026 Silhouette (AF-655). Это глубокий, насыщенный оттенок эспрессо с примесями древесного угля –цвет, который, по словам компании, "воплощает вневременную элегантность и сдержанную роскошь".

Silhouette стал смелым выбором для бренда, который решил вернуть в моду серые оттенки, но в новой, теплой и многомерной интерпретации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AOL.

Директор по цветовому маркетингу и дизайну Benjamin Moore Андреа Маньо пишет, что этот цвет – будто идеально скроенный костюм, в котором классика встречается с современностью.

Что известно об этом цвете?

По ее словам, этот цвет создает атмосферу глубины и комфорта. Многогранность цвета Silhouette – это цвет, который меняется в зависимости от освещения:

в дневном свете он читается как коричнево-серый,

в искусственном – почти черный с фиолетовыми оттенками.

Именно эта изменчивость делает его особенно универсальным в дизайне – от классических интерьеров до современных.

Он теплый, но одновременно загадочный – как мягкие объятия для ваших стен,

– пишут дизайнеры.



Цвет Silhouette / Фото Benjamin Moore

Как сочетать этот цвет в интерьере?

Как пишут в Benjamin Moore, Silhouette прекрасно сочетается с белыми отделками, деревом или винтажной мебелью. Его советуют использовать в:

гостиной,

спальне или домашнем офисе, где хочется создать уют и глубину.

Выбор именно этого цвета отражает смещение дизайнерских тенденций – от холодного минимализма к теплым, насыщенных и "человечных" тонов, создающих эмоциональную атмосферу.

