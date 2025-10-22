Элегантность, в которую невозможно не влюбиться: Benjamin Moore назвал цвет 2026 года
- Benjamin Moore назвал цвет 2026 года – Silhouette (AF-655), который является глубоким оттенком эспрессо с примесью древесного угля.
- Этот цвет создает атмосферу глубины и комфорта, изменяясь от коричнево-серого при дневном освещении до почти черного с фиолетовыми оттенками при искусственном.
Американский бренд Benjamin Moore официально представил цвет года 2026 Silhouette (AF-655). Это глубокий, насыщенный оттенок эспрессо с примесями древесного угля –цвет, который, по словам компании, "воплощает вневременную элегантность и сдержанную роскошь".
Silhouette стал смелым выбором для бренда, который решил вернуть в моду серые оттенки, но в новой, теплой и многомерной интерпретации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AOL.
Смотрите также Могут испортить интерьер: какие вещи из дома стоит убрать
Директор по цветовому маркетингу и дизайну Benjamin Moore Андреа Маньо пишет, что этот цвет – будто идеально скроенный костюм, в котором классика встречается с современностью.
Что известно об этом цвете?
По ее словам, этот цвет создает атмосферу глубины и комфорта. Многогранность цвета Silhouette – это цвет, который меняется в зависимости от освещения:
- в дневном свете он читается как коричнево-серый,
- в искусственном – почти черный с фиолетовыми оттенками.
Именно эта изменчивость делает его особенно универсальным в дизайне – от классических интерьеров до современных.
Он теплый, но одновременно загадочный – как мягкие объятия для ваших стен,
– пишут дизайнеры.
Цвет Silhouette / Фото Benjamin Moore
Как сочетать этот цвет в интерьере?
Как пишут в Benjamin Moore, Silhouette прекрасно сочетается с белыми отделками, деревом или винтажной мебелью. Его советуют использовать в:
- гостиной,
- спальне или домашнем офисе, где хочется создать уют и глубину.
Выбор именно этого цвета отражает смещение дизайнерских тенденций – от холодного минимализма к теплым, насыщенных и "человечных" тонов, создающих эмоциональную атмосферу.
Какой тренд в декоре вы больше не увидите в 2026 году?
- В 2026 году минимализм, где "все идеально подходит друг к другу", потеряет актуальность в пользу пространств с неожиданными акцентами и менее стерильным дизайном.
- Дизайнеры прогнозируют исчезновение популярных трендов геометрической мебели и холодных серых оттенков, отдавая предпочтение более теплым и более человечным формам дома.