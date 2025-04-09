Имеют скрытые недостатки: о чем стоит знать перед тем, как покупать беспроводные приборы

В современном ритме жизни стремление к упрощению бытовых дел является вполне естественным. Одним из решений для этого стали беспроводные приборы - от миксеров и блендеров до пылесосов и утюгов.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, они позволяют работать без ограничений в виде шнура, обеспечивают мобильность и комфорт. Но несмотря на свою привлекательность, такие устройства имеют ряд недостатков. Что стоит учитывать перед покупкой, рассказываем далее.

К теме Чем опасны удлинители и как правильно их использовать: советы электрика

Мощность и автономность: хватит ли на долгую работу

Одной из главных проблем беспроводных приборов является ограниченное время работы. Если вам приходилось пользоваться аккумуляторной дрелью, вы, вероятно, сталкивались с тем, как она постепенно теряет мощность. Похожая ситуация наблюдается и с бытовыми устройствами.

Во время длительного использования батарея может быстро разряжаться, и вам придется делать перерыв на подзарядку, которая иногда занимает несколько часов.

Со временем эффективность аккумулятора снижается, и он перестает держать заряд, что требует его замены – дополнительного расхода, часто недешевого.

Кроме того, утилизировать старую литий-ионную батарею не так просто – ее нельзя просто выбросить в мусорку. Нужно искать специализированные пункты приема.

Еще один нюанс – мощность. Беспроводные приборы часто уступают проводным аналогам. Например, беспроводной пылесос может не справиться с шерстью домашних животных, а блендер не сможет измельчить замороженные продукты. То же касается и миксеров и утюгов, которые иногда не дают нужной силы или температуры для полноценной работы.

Беспроводные устройства имеют свои недостатки / Фото Freepik

Комфорт с ограничениями

На первый взгляд, жизнь без шнуров выглядит удобно. Но реальность вносит свои коррективы. Чтобы зарядить устройство, его все равно нужно подключать к розетке. Итак, хранить его придется где-то рядом с электропитанием – а это не всегда возможно в привычных местах, таких как кладовая или шкаф.

Еще один подводный камень – вес. Аккумулятор добавляет прибору массы, что особенно заметно при длительном использовании, например, во время глажки. Рука быстро устает, и удобство становится сомнительным.

Также следует учитывать габариты. Из-за ограничений конструкции беспроводные приборы часто имеют меньшие объемы – блендеры не вмещают большую порцию ингредиентов, а пылесосы имеют меньшие резервуары для мусора. Это означает, что пользоваться ими придется чаще, а значит, усилий будет больше.

Покупать или нет

Выбор в пользу беспроводных приборов – это баланс между мобильностью и функциональностью. Они прекрасно подходят для поездок, кемпинга или коротких ежедневных задач, но могут разочаровать, если вы рассчитываете на высокую мощность и длительную работу.

Перед тем как отказаться от шнуров, стоит оценить собственные потребности и взвесить все "за" и "против". Для кого-то удобство беспроводных решений станет настоящим спасением, а для кого-то – источником новых хлопот.

К слову, похожее касается и других умных инноваций. Так, робот-мойщик для окон также имеет свои плюсы и минусы.