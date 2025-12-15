Не все так однозначно: стоит ли выключать отопление, когда дома никого нет

С наступлением холодов многие владельцы домов и квартир сталкиваются с вопросом: стоит ли выключать отопление, когда дома никого нет? На первый взгляд, это кажется логичным способом сэкономить на энергии и коммунальных счетах, но эксперты советуют подходить к этому осторожно.

Почему полное отключение не всегда безопасно?

Полное отключение отопления в холодное время года может иметь неожиданные последствия.

Это риск замерзания труб, особенно в старых домах или в квартирах с неизолированными системами отопления. Замерзшие трубы могут лопнуть, что приведет к серьезным повреждениям и большим затратам на ремонт. При снижении температуры до уровня ниже 10 градусов в помещении начинает накапливаться влага, что создает идеальные условия для появления плесени и грибка. После полного охлаждения помещения система отопления потратит больше энергии и времени на повторный прогрев, что может уменьшить эффект экономии.



Что советуют эксперты?

Большинство специалистов по энергоэффективности советуют не выключать отопление полностью, а лишь снижать температуру на несколько градусов. Например, оптимальным считается снижение на 7 – 10 градусов от обычного комфортного уровня. Это позволяет сохранять тепло в доме, избежать повреждения труб и при этом экономить энергию.

Также можно воспользоваться "умными" термостатами или таймерами, которые включают отопление только перед возвращением владельцев домой. Таким образом вы экономите на отоплении, не создавая рисков для безопасности и состояния дома.

Интересно! Очистка воздуховодов и фильтров, замена старых окон и использование штор помогают уменьшить потери тепла, отмечает Real Simple. Кроме того, снижение температуры термостата на 8 часов ежедневно и применение увлажнителя воздуха могут сократить годовые расходы на электроэнергию до 10%.

