Садоводы ее обожают: какое неприхотливое растение способно "выгнать" кротов с огорода

Кроты способны серьезно навредить огородам и клумбам, ведь прокладывая подземные ходы, они разрушают корни растений. Хотя для борьбы с ними существуют химические средства, они могут представлять опасность для домашних животных и полезных обитателей сада. Поэтому все больше дачников обращают внимание на природные методы защиты.

Одним из таких решений называют декоративное растение – тюльбагию фиолетовую, которую еще часто называют "африканским чесноком". Об этом сообщает Homes & Gardens.

Смотрите также 13 культур, семена которых следует замачивать перед посевом

Что известно о растении?

Тюльбагия – это многолетнее растение родом из Южной Африки, которое отличается неприхотливостью и может расти на одном месте несколько лет подряд. Она формирует густые кусты из узких листьев и украшает сад нежными фиолетовыми цветами, появляющимися в начале лета. Главная особенность растения – его запах.

При повреждении листьев выделяется аромат, похожий на чеснок. Это объясняется наличием серосодержащих соединений в составе растения. Именно они делают тюльбагию малопривлекательной для многих животных и вредителей. Исследования показывают, что Tulbaghia violacea содержит биологически активные вещества с антимикробными и инсектицидными свойствами. В частности, ее экстракты демонстрируют способность подавлять развитие грибков и вредных организмов.

Почему ее избегают кроты?

Хотя прямых научных исследований именно по кротам немного, эксперты BBC Gardeners' World Magazine объясняют эффект просто: резкий "чесночный" запах является неприятным для многих подземных животных. Поэтому они стараются избегать участков, где растет тюльбагия.

Кроме кротов, растение может отпугивать:

некоторых насекомых-вредителей,

других мелких животных.



Тюльбагия способна "выгнать" кротов с огорода / Фото Unsplash

Как правильно высаживать?

Садоводы советуют использовать тюльбагию как естественный барьер, высаживая:

по периметру участка,

вдоль дорожек,

вокруг грядок или клумб.

Так образуется своеобразная "ароматная линия", которая помогает уменьшить риск появления нежелательных гостей. Кроме защитных свойств, тюльбагия имеет еще одно преимущество – она украшает сад в течение всего лета. Цветение длится с июня по август, а регулярное удаление увядших цветов стимулирует появление новых бутонов.

Какой цветок поможет спасти урожай от слизней?