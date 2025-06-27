Трендовая брусчатка своими руками: как сделать и какие материалы нужны

Еще несколько лет назад брусчатка, сделанная своими руками, стала настоящим трендом. Многие повторяли это на своем дворе и показывали процесс ее создания.

Даже сейчас брусчатка, для изготовления которой нужны привычные материалы и пакеты, не теряет актуальности. Так, пользовательница тиктока @tut_zatyshno показала, как сделала такую брусчатку своими руками и расписала точные пропорции для ее изготовления, передает 24 Канал.

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Брусчатка своими руками

Несколько лет назад во всех соцсетях вирусились видео, на которых показывали, как сделать брусчатку своими руками. Для этого брали обычный цементный раствор, полиэтиленовые пакеты и формировали камешки. Ими выкладывали тропинки в саду, оформляли клумбы или застилали зону возле дома.

Даже спустя годы этот тренд продолжает существовать. Так, в сети одна из пользовательниц решила напомнить, как сделать такую брусчатку своими руками.

Для этого понадобятся:

1 ведро цемента М-500,

3 ведра песка,

1 ведро воды,

50 миллилитров пластификатора.

Все материалы следует тщательно перемешать в однородную смесь. Для этого лучше всего использовать бетоносмеситель.

Как сделать брусчатку своими руками: смотрите видео

Цементную смесь нужно разложить в пакеты и выложить в дорожку. Обязательно поверхности пакетов надо разглаживать, чтобы брусчатка была ровненькой.

Во время дождя не скользко, ноги не выворачивали и даже не споткнулись ни разу. За год активной ходьбы, катания тачки со щебнем, езде велосипеда – ничего не произошло,

– отметила автор видео.

Как выглядит самодельная брусчатка через год: смотрите видео

К слову, ранее в сети показывали, как выглядит такая брусчатка через 3 года. Авторы видео также отметили, что за 3 года эксплуатации брусчатка не повредилась и не потрескалась.