Чтобы сэкономить время, большинство людей пытается выполнять различные формы уборки одновременно. Например, пока стиральная машина стирает нашу одежду, мы пылесосим ковры, моем пол. Впрочем, подражая римскому императору Юлию Цезарю, мы сильно рискуем.

Например, одновременный запуск посудомоечной и стиральной машины может иметь негативные последствия, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Лучше прекратить это делать уже сейчас: вредные привычки в уборке

Почему не стоит включать стиралку и посудомойку одновременно?

И посудомоечная, и стиральная машины потребляют много электроэнергии. Если они подключены к одному автоматическому выключателю, это может привести к перегрузке и выбиванию автомата. В худшем случае – к пожару.

Даже если приборы подключены к разным электрическим линиям, одновременное их использование может повлиять на подачу горячей воды и перегрузить септическую систему (если таковая у вас есть).

Септическая система – это автономная локальная система очистки сточных вод, которая используется при отсутствии центральной канализации, например, для частных домов или дач.

Те, кто имеют септическую систему, должны знать ограничения в ее использовании: не сливать жир в раковину, периодически откачивать резервуар и быть осторожными с тем, что смываете в унитаз.

Одновременное использование стиральной и посудомоечной машин может вызвать гидравлическую перегрузку. Когда в систему поступает слишком много воды, это может привести к обратному стоку канализации или выходу сточных вод во двор.

Не следует пользоваться стиралкой и посудомойкой одновременно / Фото из открытых источников

Чтобы этого избежать, стоит распределять нагрузку: сначала включить одну машину, а через некоторое время – другую.

Еще одна, менее критическая, но неприятная проблема – быстрое исчерпание горячей воды. Если вы моете посуду и стираете одежду горячей водой одновременно, приборы будут соревноваться за ресурсы, и температура воды может упасть. В результате и одежда, и посуда могут остаться грязными.

Обратите внимание! Если у вас нет септика и электрическая система справляется, вы можете уменьшить проблему, перейдя на стирку холодной водой или установив бойлер большего объема. Однако лучшее решение – не запускать стиральную и посудомоечную машины одновременно. Это безопаснее, эффективнее и спокойнее.

Какую технику нельзя оставлять включенной в розетку?

Некоторая бытовая техника может незаметно нагревать комнату – даже в режиме ожидания. ТОП-приборов, которые стоит выключать из розетки:

духовки

сушильные машины

телевизоры

игровые консоли

компьютеры

зарядки для телефонов

телеприставки и стереосистемы

Даже в "спящем режиме" эти приборы потребляют электроэнергию и выделяют тепло, которое накапливается в помещении.