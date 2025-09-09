Например, одновременный запуск посудомоечной и стиральной машины может иметь негативные последствия, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Почему не стоит включать стиралку и посудомойку одновременно?

И посудомоечная, и стиральная машины потребляют много электроэнергии. Если они подключены к одному автоматическому выключателю, это может привести к перегрузке и выбиванию автомата. В худшем случае – к пожару.

Даже если приборы подключены к разным электрическим линиям, одновременное их использование может повлиять на подачу горячей воды и перегрузить септическую систему (если таковая у вас есть).

Септическая система – это автономная локальная система очистки сточных вод, которая используется при отсутствии центральной канализации, например, для частных домов или дач.

Те, кто имеют септическую систему, должны знать ограничения в ее использовании: не сливать жир в раковину, периодически откачивать резервуар и быть осторожными с тем, что смываете в унитаз.

Одновременное использование стиральной и посудомоечной машин может вызвать гидравлическую перегрузку. Когда в систему поступает слишком много воды, это может привести к обратному стоку канализации или выходу сточных вод во двор.

Чтобы этого избежать, стоит распределять нагрузку: сначала включить одну машину, а через некоторое время – другую.

Еще одна, менее критическая, но неприятная проблема – быстрое исчерпание горячей воды. Если вы моете посуду и стираете одежду горячей водой одновременно, приборы будут соревноваться за ресурсы, и температура воды может упасть. В результате и одежда, и посуда могут остаться грязными.

Обратите внимание! Если у вас нет септика и электрическая система справляется, вы можете уменьшить проблему, перейдя на стирку холодной водой или установив бойлер большего объема. Однако лучшее решение – не запускать стиральную и посудомоечную машины одновременно. Это безопаснее, эффективнее и спокойнее.

Какую технику нельзя оставлять включенной в розетку?

Некоторая бытовая техника может незаметно нагревать комнату – даже в режиме ожидания. ТОП-приборов, которые стоит выключать из розетки:

духовки

сушильные машины

телевизоры

игровые консоли

компьютеры

зарядки для телефонов

телеприставки и стереосистемы

Даже в "спящем режиме" эти приборы потребляют электроэнергию и выделяют тепло, которое накапливается в помещении.