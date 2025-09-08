Однако, к счастью, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, часто все не так драматично. Обычно вредные привычки просто тратят время и деньги. На что стоит обратить внимание во время уборки, чтобы не подвергать себя опасности или ненужные расходы, рассказываем далее.

Что не стоит делать во время уборки?

Использование слишком большого количества чистящих средств

Очистить фактически весь свой дом можно с помощью одного моющего средства и теплой воды. Использование чрезмерного количества средств может быть дорогим и неоправданным решением.

Пренебрежение глубокой очисткой

Регулярное поддержание чистоты важно, но не стоит забывать о тщательной уборке. Стоит планировать мытье часто заброшенных участков, таких как пространства за мебелью или внутри бытовой техники.

Недостаточная очистка ковров

Ковер может выглядеть чистым, но это не всегда так. Стоит пылесосить его чаще, поскольку это убирает не только видимую грязь, но пыль, шерсть и аллергены, которые могут влиять на самочувствие и общую чистоту в помещении.

Некоторые привычки делают уборку неэффективной / Фото Freepik

Смешивание чистящих средств для чистки

Внимательно читайте этикетки и избегайте сочетания продуктов, если это прямо не рекомендуется. Некоторые химические вещества никогда не следует смешивать между собой или с другими средствами для чистки, поскольку они могут образовывать токсичные пары.

Небрежное обращение с инструментами для уборки

Губки, швабры и щетки каждый раз, когда ими пользуются, подвергаются воздействию самых грязных веществ в доме. Если их регулярно не мыть и не дезинфицировать, это может привести к накоплению бактерий.

Как облегчить уборку дома?

В то время как некоторые привычки делают уборку опасной и неэффективной, другие могут превратить ее из дела, вызывающего сопротивление, в легкую и приятную рутину.

Чтобы облегчить уборку дома, некоторые вещи стоит делать регулярно. К примеру, своевременное расхламление, хранения чистящих средств в легкодоступных местах, использование очистителя воздуха и робота-пылесоса, ежедневная быстрая уборка и определение мест для хранения вещей помогут контролировать беспорядок и уменьшить стресс от уборки.