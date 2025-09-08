Однак, на щастя, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, часто все не так драматично. Зазвичай шкідливі ​​звички просто витрачають час і гроші. На що варто звернути увагу під час прибирання, аби не наражати себе на небезпеку чи непотрібні витрати, розповідаємо далі.

Що не варто робити під час прибирання?

Використання занадто великої кількості засобів для чищення

Очистити фактично весь свій будинок можна за допомогою одного мийного засобу та теплої води. Використання надмірної кількості засобів може бути дорогим і невиправданим рішенням.

Нехтування глибоким очищенням

Регулярне підтримання чистоти важливе, але не варто забувати про ретельне прибирання. Варто планувати миття часто занедбаних ділянок, таких як простори за меблями або всередині побутової техніки.

Недостатнє очищення килимів

Килим може виглядати чистим, але це не завжди так. Варто пилососити його частіше, оскільки це прибирає не тільки видимий бруд, але пил, шерсть та алергени, які можуть впливати на самопочуття та загальну чистоту у приміщенні.

Деякі звички роблять прибирання неефективним / Фото Freepik

Змішування засобів для чищення

Уважно читайте етикетки та уникайте поєднання продуктів, якщо це прямо не рекомендовано. Деякі хімічні речовини ніколи не слід змішувати між собою або з іншими засобами для чищення, оскільки вони можуть утворювати токсичні пари.

Занедбання інструментів для прибирання

Губки, швабри та щітки щоразу, коли ними користуються, піддаються впливу найбрудніших речовин у домі. Якщо їх регулярно не мити та не дезінфікувати, це може призвести до накопичення бактерій.

Як полегшити прибирання вдома?

У той час як деякі звички роблять прибирання небезпечним та неефективним, інші можуть перетворити його зі справи, що викликає супротив, на легку та приємну рутину.

Щоб полегшити прибирання будинку, деякі речі варто робити регулярно. До прикладу, вчасне розхламлення, зберігання засобів для чищення в легкодоступних місцях, використання очищувача повітря та робота-пилососа, щоденне швидке прибирання та визначення місць для зберігання речей допоможуть контролювати безлад і зменшити стрес від прибирання.