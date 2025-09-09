Наприклад, одночасний запуск посудомийної і пральної машини може мати негативні наслідки, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Чому не варто вмикати пралку і посудомийку одночасно?

І посудомийна, і пральна машини споживають багато електроенергії. Якщо вони підключені до одного автоматичного вимикача, це може призвести до перевантаження і вибивання автомата. У гіршому випадку – до пожежі.

Навіть якщо прилади підключені до різних електричних ліній, одночасне їх використання може вплинути на подачу гарячої води та перевантажити септичну систему (якщо така у вас є).

Септична система – це автономна локальна система очищення стічних вод, яка використовується за відсутності центральної каналізації, наприклад, для приватних будинків чи дач.

Ті, хто мають септичну систему, повинні знати обмеження у її використанні: не зливати жир у раковину, періодично відкачувати резервуар і бути обережними з тим, що змиваєте в унітаз.

Одночасне використання пральної і посудомийної машин може викликати гідравлічне перевантаження. Коли у систему надходить занадто багато води, це може призвести до зворотного стоку каналізації або виходу стічних вод у двір.

Щоб цього уникнути, варто розподіляти навантаження: спершу увімкнути одну машину, а через деякий час – іншу.

Ще одна, менш критична, але неприємна проблема – швидке вичерпання гарячої води. Якщо ви миєте посуд і перете одяг гарячою водою одночасно, прилади будуть змагатися за ресурси, і температура води може впасти. У результаті і одяг, і посуд можуть залишитися брудними.

Зверніть увагу! Якщо у вас немає септика і електрична система справляється, ви можете зменшити проблему, перейшовши на прання холодною водою або встановивши бойлер більшого об'єму. Однак найкраще рішення – не запускати пральну та посудомийну машини одночасно. Це безпечніше, ефективніше і спокійніше.

Яку техніку не можна залишати увімкненою у розетку?

Деяка побутова техніка може непомітно нагрівати кімнату – навіть у режимі очікування. ТОП-приладів, які варто вимикати з розетки:

духовки

сушильні машини

телевізори

ігрові консолі

комп’ютери

зарядки для телефонів

телеприставки та стереосистеми

Навіть у "сплячому режимі" ці прилади споживають електроенергію та виділяють тепло, яке накопичується в приміщенні.