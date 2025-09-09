Аби зекономити час, більшість людей намагається виконувати різні форми прибирання одночасно. Наприклад, поки пральна машина пере наш одяг, ми пилососимо килими, миємо підлогу. Втім, наслідуючи римського імператора Юлія Цезаря, ми сильно ризикуємо.

Наприклад, одночасний запуск посудомийної і пральної машини може мати негативні наслідки, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Чому не варто вмикати пралку і посудомийку одночасно?

І посудомийна, і пральна машини споживають багато електроенергії. Якщо вони підключені до одного автоматичного вимикача, це може призвести до перевантаження і вибивання автомата. У гіршому випадку – до пожежі.

Навіть якщо прилади підключені до різних електричних ліній, одночасне їх використання може вплинути на подачу гарячої води та перевантажити септичну систему (якщо така у вас є).

Септична система – це автономна локальна система очищення стічних вод, яка використовується за відсутності центральної каналізації, наприклад, для приватних будинків чи дач.

Ті, хто мають септичну систему, повинні знати обмеження у її використанні: не зливати жир у раковину, періодично відкачувати резервуар і бути обережними з тим, що змиваєте в унітаз.

Одночасне використання пральної і посудомийної машин може викликати гідравлічне перевантаження. Коли у систему надходить занадто багато води, це може призвести до зворотного стоку каналізації або виходу стічних вод у двір.

Не слід користуватися пралкою і посудомийкою одночасно / Фото з відкритих джерел

Щоб цього уникнути, варто розподіляти навантаження: спершу увімкнути одну машину, а через деякий час – іншу.

Ще одна, менш критична, але неприємна проблема – швидке вичерпання гарячої води. Якщо ви миєте посуд і перете одяг гарячою водою одночасно, прилади будуть змагатися за ресурси, і температура води може впасти. У результаті і одяг, і посуд можуть залишитися брудними.

Зверніть увагу! Якщо у вас немає септика і електрична система справляється, ви можете зменшити проблему, перейшовши на прання холодною водою або встановивши бойлер більшого об'єму. Однак найкраще рішення – не запускати пральну та посудомийну машини одночасно. Це безпечніше, ефективніше і спокійніше.

Яку техніку не можна залишати увімкненою у розетку?

Деяка побутова техніка може непомітно нагрівати кімнату – навіть у режимі очікування. ТОП-приладів, які варто вимикати з розетки:

духовки

сушильні машини

телевізори

ігрові консолі

комп’ютери

зарядки для телефонів

телеприставки та стереосистеми

Навіть у "сплячому режимі" ці прилади споживають електроенергію та виділяють тепло, яке накопичується в приміщенні.