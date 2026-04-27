Деревянная мебель будет как новая: это чудодейственное средство есть в большинстве дома

Деревянная мебель – это вечная классика. Однако без должного ухода она быстро тускнеет.

Дерево имеет естественный блеск, но для его сохранения требуется регулярная очистка и полировка. Специальные средства для дерева не всегда доступны по цене или их сложно найти. Об этом пишет Express.

Как вернуть деревянной мебели утраченный блеск?

Дизайнер по интерьеру Элли Браун объяснила, почему деревянная мебель теряет блеск и какой обычный бытовой продукт поможет его вернуть.

Дистиллированный уксус – один из самых простых способов удалить жир и налет. Он разрушает слой загрязнений, который делает поверхность тусклой, позволяя естественному цвету дерева снова проявиться,

– говорит Элли.

Она советует смешать белый уксус с водой в пропорции 1:1. Затем слегка смочите мягкую ткань и аккуратно протрите поверхность вдоль волокон дерева. Сразу после этого вытрите насухо чистой тканью.

На поверхности, которые особенно тусклые на вид, можно нанести небольшое количество масла, чтобы вернуть здоровый блеск. Главное – не переусердствовать.

Одна из самых распространенных ошибок - использовать слишком много средства. Именно это накопление часто приводит к тому, что мебель снова быстро становится тусклой после уборки.

Многие думают, что тусклость означает повреждение, но, по словам Элли, это редко бывает так.

Солнечный свет, сухой воздух и перепады температур влияют на природные масла в древесине. Когда их становится меньше, поверхность становится плоской и менее блестящей. Ежедневное использование также имеет значение, особенно в местах частого контакта, таких как обеденные столы и журнальные столики,

– объясняет дизайнер.

6 вещей, которыми нельзя чистить деревянную мебель

Деревянная мебель прочная и долговечная, но неправильная чистка может испортить ее вид и покрытие. Об этом пишет The Spruce.

Чем нельзя чистить дерево:

меламиновые губки работают как наждачная бумага и царапают поверхность;

работают как наждачная бумага и царапают поверхность; средства с аммиаком постепенно разрушают защитное покрытие дерева;

постепенно разрушают защитное покрытие дерева; из-за большого количества воды дерево может разбухнуть, деформироваться или покрыться плесенью;

дерево может разбухнуть, деформироваться или покрыться плесенью; спирт и агрессивные средства повреждают лак и высушивают поверхность;

и повреждают лак и высушивают поверхность; средства для мытья стекла часто содержат аммиак и спирт, поэтому могут оставить пятна и пересушить дерево.

Эксперты советуют чистить деревянную мебель специальными средствами для дерева, мягкой салфеткой из микрофибры, слегка влажной тканью (не мокрой).

Меламиновая губка может повредить деревянную поверхность / Фото Pinterest

Как избавиться от черной плесени между плитками в ванной?

Плесень появляется из-за влаги и тепла, чаще всего на швах, герметика и шторке душа. Ее надо убирать быстро, потому что она вредна для здоровья.

Не обязательно покупать дорогие средства от плесени. Обычная пищевая сода хорошо очищает швы между плиткой в ванной.

Как почистить швы содой:

разбавьте чайную ложку соды на бутылку воды, взболтайте;

распылите на швы;

оставьте на 10 минут.

После этого надо смыть водой. В конце еще раз сбрызните содовым раствором и дайте высохнуть – это поможет предотвратить повторное появление плесени.