Блэкауты возвращаются: как осветить дом, когда нет электричества

Украинцы снова вынуждены привыкать к жизни с постоянными отключениями света. Когда ограничение электроснабжения приходится на поздние часы суток, возникает вполне логичный вопрос, как не заблудиться в собственном доме и не набить шишку.

Блэкауты могут случиться в любой момент. Именно поэтому важно иметь запасные источники света. Без освещения наш дом кажется мрачным и неудобным, поэтому стоит подготовить несколько альтернатив.

Как осветить дом во время блэкаута?

Есть много креативных способов осветить помещение без электричества. Самые классические варианты – это свечи й масляные лампы. Свечу легко зажечь спичками или зажигалкой, для удобства ее можно ставить в специальные подсвечники. Масляные лампы работают на масле и фитиле, горят дольше и светят ярче. Это один из старейших источников света, который и сегодня остается популярным.

Солнечные лампы – еще один замечательный способ освещения. Они питаются солнечной энергией, поэтому не требуют электричества. Выпускаются в различных дизайнах и размерах, экономичны и подходят как для помещений, так и для улицы.

Еще один вариант – газовые лампы. Они работают на пропане, природном газе или керосине. Хотя стоят дороже, после покупки служат годами и дают стабильный свет.

Можно воспользоваться и лампами на батарейках. Они легкие, доступны и мобильны.

Перемещаться в темноте помогут фонарики. Они могут быть на батарейках или аккумуляторные.

LED-свечи-таблетки - это тоже отличный вариант освещения во время блэкаута. Они представляют собой маленькие светодиодные лампочки на батарейках, которые внешне напоминают традиционные восковые чайные свечи. Такие свечи стоят недорого, но обеспечивают достаточно света. Следует позаботиться о запасных батарейках дома, чтобы при необходимости легко их заменить.

Световые гирлянды – еще один декоративный, но одновременно эффективный способ добавить света в дом. Их можно подвесить на стенах, вдоль полок, над окном или растянуть рядами. Они выпускаются в разных длинах и стилях, поэтому легко подобрать вариант под любой интерьер. Бывают гирлянды как на батарейках, так и на аккумуляторах.

Чтобы дома было светлее, можно также разумно использовать естественный свет:

максимально открывать окна;

выбирать светлую мебель и покрытия;

установить стеклянные перегородки;

использовать легкие шторы;

правильно расположенные растения могут помогать отражать и рассеивать свет по комнате. Благодаря этому помещение становится светлее и является более живым и комфортным на вид.

Издание WikiHow предлагает еще два интересных способа добавить света в дом.

Оно пишет, что можно превратить маленький фонарик на мощный свет с помощью воды. Для этого возьмите прозрачную бутылку или канистру – чем больше, тем лучше – и наполните ее водой. Поставьте фонарик так, чтобы он прижимался к стенке бутылки. Свет будет преломляться в воде и равномерно освещать комнату. Для мобильного варианта – просто держите фонарик вместе с бутылкой в руках. Лайфхак не сработает, если бутылка не полностью прозрачная.

Зеркала тоже можно использовать для усиления слабых источников света. Если с улицы попадает хоть немного света, установите зеркало под углом, чтобы отраженный свет попадал в комнату. Если у вас есть небольшая лампа для чтения, прикрепите ее к краю зеркала, чтобы усилить свет. Также можно направить фонарик на зеркало – это поможет осветить большую площадь.

Как помыться во время блэкаута?

Раньше портативный душ использовали в кемпинге или во время путешествий, но сейчас он пригодится и во время блэкаутов. Портативный душ – это компактная система для подачи воды без подключения к водоснабжению. Он состоит из трех частей: