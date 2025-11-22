Блекаути повертаються: як освітити оселю без електрики

Українці знову змушені звикати до життя із постійними відключеннями світла. Коли обмеження електропостачання припадає на пізні години доби, постає цілком логічне питання, як не заблукати у власній оселі і не набити гулю.

Блекаути можуть трапитися будь-якої миті. Саме тому важливо мати запасні джерела світла. Без освітлення наш дім здається похмурим і незручним, тож варто підготувати кілька альтернатив, передає 24 Канал із посиланням на Bluetti.

Дивіться також В Укренерго пояснили, чому в деяких містах відключення тривають довше

Як освітити оселю під час блекауту?

Є багато креативних способів освітити приміщення без електрики. Найкласичніші варіанти – це свічки й масляні лампи. Свічку легко запалити сірниками чи запальничкою, для зручності її можна ставити в спеціальні підсвічники. Масляні лампи працюють на олії та гніті, горять довше й світять яскравіше. Це одне з найстаріших джерел світла, яке й сьогодні лишається популярним.

Сонячні лампи – ще один чудовий спосіб освітлення. Вони живляться сонячною енергією, тому не потребують електрики. Випускаються в різних дизайнах та розмірах, економічні та підходять як для приміщень, так і для вулиці.

Ще один варіант – газові лампи. Вони працюють на пропані, природному газі або гасі. Хоча коштують дорожче, після покупки служать роками й дають стабільне світло.

Можна скористатися й лампами на батарейках. Вони легкі, доступні й мобільні.

Переміщатися у темряві допоможуть ліхтарики. Вони можуть бути н батарейках або акумуляторні.

LED-свічки-таблетки — це теж чудовий варіант освітлення під час блекауту. Вони являють собою маленькі світлодіодні лампочки на батарейках, які зовні нагадують традиційні воскові чайні свічки. Такі свічки коштують недорого, але забезпечують достатньо світла. Слід подбати про запасні батарейки вдома, щоб за потреби легко їх замінити.

Світлові гірлянди – ще один декоративний, але водночас ефективний спосіб додати світла в оселю. Їх можна підвісити на стінах, уздовж полиць, над вікном або розтягнути рядами. Вони випускаються у різних довжинах і стилях, тому легко підібрати варіант під будь-який інтер'єр. Бувають гірлянди як на батарейках, так і на акумуляторах.

Щоб вдома було світліше, можна також розумно використовувати природне світло:

максимально відчиняти вікна;

обирати світлі меблі та покриття;

встановити скляні перегородки;

використовувати легкі штори;

правильно розташовані рослини можуть допомагати відбивати й розсіювати світло по кімнаті. Завдяки цьому приміщення стає світлішим і є більш живим та комфортним на вигляд.

Видання WikiHow пропонує ще два цікаві способи додати світла в оселю.

Воно пише, що можна перетворити маленький ліхтарик на потужне світло за допомогою води. Для цього візьміть прозору пляшку або каністру – чим більша, тим краще – і наповніть її водою. Поставте ліхтарик так, щоб він притискався до стінки пляшки. Світло заломлюватиметься у воді й рівномірно освітлюватиме кімнату. Для мобільного варіанту – просто тримайте ліхтарик разом із пляшкою в руках. Лайфхак не спрацює, якщо пляшка не повністю прозора.

Дзеркала теж можна використати для підсилення слабких джерел світла. Якщо з вулиці потрапляє хоч трохи світла, встановіть дзеркало під кутом, щоб відбите світло потрапляло в кімнату. Якщо у вас є невелика лампа для читання, прикріпіть її до краю дзеркала, щоб підсилити світло. Також можна направити ліхтарик на дзеркало – це допоможе освітити більшу площу.

Як помитися під час блекауту?

Раніше портативний душ використовували в кемпінгу чи під час подорожей, але зараз він стане в пригоді й під час блекаутів. Портативний душ – це компактна система для подачі води без підключення до водопостачання. Він складається з трьох частин: