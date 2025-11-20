Що таке портативний душ та як він працює – розкаже 24 Канал з посиланням на Eccotemp.
Як працює портативний душ?
Портативний душ – це компактна система для подачі води без підключення до стаціонарного водопостачання. Він складається з трьох основних компонентів:
Резервуар для води
Може бути мішком, баком або жорстким контейнером. Об'єм залежить від моделі:
- від 5 – 10 літрів для короткого душу,
- до 20 – 40 літрів для повноцінного миття кількох людей.
Система подачі води
- Гравітаційний душ: вода тече самопливом завдяки підвісу резервуара на висоті (наприклад, на гілці дерева). Тиск обмежений вагою води та висотою підвішування.
- Насосний душ: вбудований електричний насос або насос на батареї створює тиск і дозволяє регулювати струмінь води.
- Ручний насос: деякі моделі оснащені ручним насосом – тиск створюється шляхом натискання чи качання ручки.
Насадка (лейка або шланг)
- Вода подається через шланг з лійкою, що дозволяє контролювати струмінь і спрямовувати воду. Деякі моделі мають регулятор потоку або режим "спрей/струмінь".
Портативний душ / Фото Unsplash
Як користуватися портативним душем?
- Наповніть резервуар водою.
- Підвісити сумку/бак на висоту 1,5 – 2 метри (для гравітаційних моделей) або підключити насос до джерела живлення.
- Відкрити клапан або натиснути кнопку на насосі.
- Направити струмінь через лійку на тіло або спорядження.
- Після використання злити воду та просушити систему.
Як працює та гріє воду портативний душ?
Як пише The Verge, існує кілька варіантів нагрівання води у душі:
Сонячне нагрівання: сумки темного кольору влітку поглинають тепло і нагрівають воду до комфортної температури (приблизно 35 – 45 градусів).
Акумулятор/електричний насос: підключення через USB, 12 В (автомобільний прикурювач) або вбудований акумулятор.
Ручне нагрівання: вода заливається теплою з окремого контейнера.
