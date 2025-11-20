Що таке портативний душ та як він працює – розкаже 24 Канал з посиланням на Eccotemp.

Як працює портативний душ?

Портативний душ – це компактна система для подачі води без підключення до стаціонарного водопостачання. Він складається з трьох основних компонентів:

Резервуар для води

Може бути мішком, баком або жорстким контейнером. Об'єм залежить від моделі:

від 5 – 10 літрів для короткого душу,

до 20 – 40 літрів для повноцінного миття кількох людей.

Система подачі води

Гравітаційний душ: вода тече самопливом завдяки підвісу резервуара на висоті (наприклад, на гілці дерева). Тиск обмежений вагою води та висотою підвішування.

Насосний душ: вбудований електричний насос або насос на батареї створює тиск і дозволяє регулювати струмінь води.

Ручний насос: деякі моделі оснащені ручним насосом – тиск створюється шляхом натискання чи качання ручки.

Насадка (лейка або шланг)

Вода подається через шланг з лійкою, що дозволяє контролювати струмінь і спрямовувати воду. Деякі моделі мають регулятор потоку або режим "спрей/струмінь".



Портативний душ / Фото Unsplash

Як користуватися портативним душем?

Наповніть резервуар водою. Підвісити сумку/бак на висоту 1,5 – 2 метри (для гравітаційних моделей) або підключити насос до джерела живлення. Відкрити клапан або натиснути кнопку на насосі. Направити струмінь через лійку на тіло або спорядження. Після використання злити воду та просушити систему.

Як працює та гріє воду портативний душ?

Як пише The Verge, існує кілька варіантів нагрівання води у душі:

Сонячне нагрівання: сумки темного кольору влітку поглинають тепло і нагрівають воду до комфортної температури (приблизно 35 – 45 градусів).

Акумулятор/електричний насос: підключення через USB, 12 В (автомобільний прикурювач) або вбудований акумулятор.

Ручне нагрівання: вода заливається теплою з окремого контейнера.

